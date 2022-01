Evangelische Kirche in Ravensburg mit Grafitti besprüht

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben am frühen Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr ein frisches Graffiti an der Mauer der Evangelischen Stadtkirche im Bereich Marienplatz in Ravensburg entdeckt. Laut Bericht konnten die Polizisten gleichzeitig eine männliche Person erkennen, die sich schnell von der Örtlichkeit entfernte.

Bei der anschließenden Kontrolle hätten die Beamten ein Farbspray in der Hosentasche des 33-jährigen Mannes mit gleicher Farbe wie das Graffiti gefunden. Der Sachschaden an der Mauer wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wird der Mann bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg angezeigt.