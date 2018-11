Evakuierte Sporthallen in der Region: So bringt man Menschenmassen in Sicherheit

Drittelpause beim Heimspiel der Ravensburger Towerstars gegen Bietigheim am Dienstagabend - auf einmal geht der Feueralarm los. 3000 Fans verlassen ohne Hektik die Halle.

Noch bevor die Feuerwehr eintrifft ist die Evakuierung abgeschlossen. Es war wohl eine E-Zigarette die den Alarm auslöste. Ein paar Tage zuvor beim VfB Friedrichshafen das gleiche Bild: Der Alarm wird hier durch einen Werbezeppelin ausgelöst. Hunderte Zuschauer verlassen in Ruhe das Gebäude. Keinem passiert etwas. Doch das ist nicht selbstverständlich.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Verletzten, sogar Toten, wenn Menschenmassen bei Großveranstaltungen nicht unter Kontrolle sind. Die Loveparade-Katastrophe von Duisburg ist jedem ein Begriff. 1989 gab es im britischen Hillsborough sogar fast 100 Tote und Hunderte Verletzte bei einer Panik in einem Fußballstadion. Damit so etwas heute und in der Region nicht passiert - dafür gibt es Evakuierungsexperten.

Fehlalarm durch E-Zigarette ????Danach ruppiges zweites Drittel bei den @towerstars_rv gegen die @scbb_steelers... Trotzdem 6:3 für die #Towerstars. Auf geht's!— Andreas Becker (@andreasbecker) 20. November 2018

EIn solcher ist Daniel Schlatter. Er hat Sicherheits- und Evakuierungskonzepte für Großveranstaltungen zu seinem Beruf gemacht. Der Rechtsanwalt aus Konstanz arbeitet als "Security und Safety Manager" unter anderem an den Sicherheitskonzepten für die Oberschwabenhalle Ravensburg, auch für die Neugestaltung des Außenbereichs der Ravensburger Eishalle fungiert der 44-Jährige als Berater.

Eine halb geschlossene Doppeltür kann schon zur Gefahr werden

Für Schlatter ist ein Sicherheitskonzept für eine Veranstaltung in erster Linie Kommunikationsförderung. Regelmäßige Absprachen zwischen den Verantwortlichen seien enorm wichtig. "Gerade bei den Towerstars machen die Veranstalter eine tolle Arbeit. Die nehmen das Thema ernst und das hat man diese Woche gesehen", sagt Schlatter. Auch für die Oberschwabenhalle setze er sich regelmäßig mit Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Veranstaltern und Behörden zusammen.

"Menschen bleiben solange besonnen, solange sie merken, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist" Daniel Schlatter

Trotz der guten Abstimmung sei ein Veranstalter vor Panik während einer Evakuierung nicht sicher. Aber auch hier könne man im Vorfeld gegensteuern, sagt Schlatter. "Menschen bleiben solange besonnen, solange sie merken, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist" sagt Schlatter.

"Kann ich da hin wo ich will? Weiß ich was los ist? Wird mit mir kommuniziert?" - Evakuierungen können in Schlatters Augen einfach sein, es gebe drei Dinge die man dafür braucht. Erstens: die technischen und baulichen Voraussetzungen, also ausreichend Platz für die flüchtenden Menschen. Insbesondere dürften sie sich nicht an "Flaschenhälsen" stauen. Das könnte enge Türen und Tore oder Zugänge sein.

Zweitens sei eine transparente Organisation im Notfall wichtig und zu guter Letzt: Personal, das weiß was es zu tun hat. "Bei einer Evakuierung kann beispielsweise eine Doppeltür in einer Halle den Unterschied ausmachen", so Schlatter: "Versteht ein Mitarbeiter seine Aufgabe und öffnet beide Flügel der Tür, kommuniziert mit den Menschen und ist gibt unmissverständliche Anweisungen, haben wir eine ganz andere Situation als mit einem Mitarbeiter, der nicht eingelernt wurde." Besonders schlimm sei es, wenn Mitarbeiter selbst unsicher wirkten.

Loveparade-Katastrophe führt zu Veränderungen

Für eine Evakuierung einer Halle schreibt der Gesetzgeber maximal zwei bis drei Minuten vor. "In der Realität läuft das meistens etwas länger", sagt Schlatter. Die Verordnung gibt es seit 2002. Seit 2004 ist es für Veranstalter Pflicht, ein Sicherheitskonzept vorzulegen. Dabei ist es egal, ob der Veranstalter selbst das Konzept erarbeitet oder ein Ingenieur- oder Anwaltsbüro wie das von Schlatter.

Tatsache sei jedoch: Erst nach der Katastrophe bei der Loveparade in Duisburg 2010 sei das Bewusstsein für funktionierende Zusammenarbeit gewachsen. "Davor war Sicherheit eher ein Handwerk, man hat vor allem auf die Bauordnung geschaut", sagt Schlatter.

Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Verantwortungsbereichen habe es kaum gegeben. Verknüpfung, Seminare und Wissenschaft - der Sicherheitsbereich habe sich nach 2010 gewandelt, sagt Schlatter.

Auch die Bundesregierung unterstützt mittlerweile mehrere Forschungsprojekte, die das Verhalten von Menschenmassen in unterschiedlichen Situationen untersuchen. Führend in diesem Bereich sei laut Schlatter die Bergische Universität Wuppertal mit ihrem Forschungsgebiet "Computersimulation für Brandschutz und Fußgängerverkehr".

Fliehende Menschenmassen und ihre Bewegungen verstehen und Möglichkeiten entwickeln, um sie zu lenken und damit die Sicherheit bei Großveranstaltungen zu erhöhen - in Wuppertal entsteht die Theorie für das, was Schlatter in Sportarenen in der Region zur Praxis machen muss.