Eva Alkula und Tomoya Nakai spielen in der Zehntscheuer

Finnland und Japan – auf den ersten Blick hat die Musik dieser Länder kaum etwas miteinander zu tun, zu unterschiedlich und eigenständig sind die Traditionen, heißt es in einer Ankündigung. Aufs erste Hören jedoch merkt man sofort: Die Kantele von Eva Alkula und die Koto von Tomoya Nakai ergänzen sich vortrefflich, beide Saiteninstrumente verschmelzen zu einem nie gehörten Klanguniversum. Das Duo konzertiert am Donnerstag, 24. November, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer.

Alkula und Nakai sind führende Virtuosen auf ihren Instrumenten, haben die eigene Volksmusik und Klassik studiert. Auf dieser Basis kreieren sie innovative Musik unter Beibehaltung traditioneller Elemente. Sie lassen sich von überlieferten Geschichten inspirieren und von der jeweils anderen Musik beeinflussen. So entsteht ein Sound aus phantasievollen Kompositionen und improvisierter Interaktion, mit sinnlicher Sanftheit und perkussiver Kraft. Seit 2006 spielen Eva Alkula und Tomoya Nakai im Duo.