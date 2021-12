EV Ravensburg verspielt zweimal einen Vorsprung

Der EV Ravensburg hat ein packendes und technisch sehr gutes Regionalligaspiel gegen den Stuttgarter EC mit 4:6 (2:1, 2:1, 0:4) verloren. 2:0 und 4:2 lag die Eishockeymannschaft des EVR zwischenzeitlich vorne, brachte aber den Vorsprung nicht über die Zeit. Im Schlussspurt fehlte auch etwas das Glück, um wenigstens einen durchaus verdienten Punkt zu Hause zu behalten.

Die Anfangsphase gegen Stuttgart gehörte dem EVR. Laut Mitteilung der Ravensburger kombinierte sich das Team gefällig und druckvoll nach vorne. Dustin Vycichlo eroberte in der dritten Minute im Stuttgarter Drittel die Scheibe. Er legte auf Verteidiger Ronny Gehlert ab, der geschickt verzögerte, bis das lange Eck frei war, und zum 1:0 einnetzte (3.). Nach einer Kombination über Gehlert und Adrian Kirsch lief die Scheibe knapp eine Minute später zu Alex Katjuschenko, der den Torhüter aussteigen ließ und das 2:0 erzielte (4.). Der EVR spielte weiter überlegen, musste aber in der neunten Minute den Anschlusstreffer durch Michael Fink hinnehmen. Nun waren die Stuttgarter, die ihren ohnehin schon starken Kader mit dem zweitligaerfahrenen Stürmer Daniel Bauhof und dem tschechischen Verteidiger Martin Muchka weiter aufgerüstet haben, klar besser. Und in der 31. Minute münzten die Gäste ihre Überlegenheit auch in einen Treffer um: In Unterzahl erzielte Patrick Eisele den 2:2-Ausgleich.

Stuttgarts Goalie hält Sieg fest

Danach war dann aber wieder der EVR erfolgreich. Youngster Lorenz Lagoda schoss in der 33. Minute beherzt aus dem Gedränge und traf mit seinem ersten Tor im Regionalligateam zum 3:2. Andreas Wiesler, ebenfalls aus der U20 ins Team gerückt, machte es nur 42 Sekunden dem Mannschaftskollegen nach und stellte mit seinem 4:2 (34.) den alten Abstand wieder her. Aber dennoch siegten am Ende die Stuttgarter. Dafür zeichnete sich vor allem der Ex-Bietigheimer Lukas Traub verantwortlich, der sowohl das 3:4 (42.) als auch das 4:4 (44.) schoss. Die Führung besorgte dann Verteidiger Adrian Sanwald, der EVR-Keeper Matteo Calvi aus kurzer Distanz keine Chance ließ (52.). Einen großen Anteil am Erfolg hatte auch der Stuttgarter Keeper Patrick Golombek, der zwei Ravensburger Großchancen durch Simon Heckenberger und Alex Katjuschenko vereitelte. Christian Bauhof traf ins leere Tor zum 6:4-Endstand aus Sicht der Stuttgarter (60.).

Kommenden Freitag um 20 Uhr trifft der EVR nun auf die Eichenkreuz Union (EKU) Mannheim in der CHG-Arena. Gegen den schlechter postierten Tabellennachbarn hoffen die Ravensburger im Hinblick auf die Play-off-Plätze auf einen Erfolg. „Wird Mannheim geschlagen, wäre das bei aller Vorsicht bereits die halbe Miete“, so der EVR in seiner Mitteilung. Mut schöpfen die Ravensburger aus dem 4:0-Hinspielsieg in der Kurpfalz. Und auch das Auftreten gegen den Stuttgarter EC verleiht den Oberschwaben Zuversicht. „Das Team hat sehr gut gespielt und gezeigt, dass es mit seiner Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern in den Play-offs gegen jede Mannschaft der Liga bestehen kann“, urteilen die Ravensburger.