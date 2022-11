EV Ravensburg verliert auf und neben dem Eis Punkte

Der EV Ravensburg hat sich mit der 4:7-Niederlage in Türkheim den nächsten Patzer in der Eishockey-Bezirksliga Bayern erlaubt. Zudem haben die Ravensburger das eigentlich mit 9:2 gewonnene Spiel in Buchloe nachträglich mit 0:5 gewertet bekommen. Denn der EVR hat dort einen noch nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt. Für die Ravensburger wird es daher deutlich schwerer, den angestrebten zweiten Platz zu erreichen.

Sportlich gesehen war zumindest das erste Spiel am vergangenen Wochenende ein Erfolg: Im Rückspiel gegen Buchloe löste der EVR die Aufgabe vor knapp 200 Zuschauern in der CHG-Arena souverän. In der dritten Minute schoss David Matis die Ravensburger in Führung. In der fünften Minute schlug die starke dritte Reihe mit dem 2:0 durch Marcel Mezler zu. Danach nahm der EVR den Druck heraus. Die mit zahlreichen jungen Spielern besetzten Buchloer nahmen Tempo auf und kamen in der 15. Minute zum Anschlusstreffer. Nur eine Minute später schoss Marco Gutekunst aber das 3:1, in der Schlussminute des ersten Drittels legte Matis das 4:1 nach. Nach dem 5:1 von Robin Prätz (23.) hatten die Oberschwaben das Spiel klar im Griff, bis ein Ravensburger in der 30. Minute mit einer Matchstrafe vom Eis musste. Während der fünfminütigen Unterzahl zeigte sich aber die Qualität im Kader. Buchloe kam kaum zu Chancen und musste in der 36. Minute sogar das 1:6 hinnehmen. Sven Schulz erhöhte im Schlussdrittel auf 8:1. Zwölf Sekunden vor dem Ende kam Buchloe noch zum zweiten Treffer.

Der erste Teil des Wochenendes war damit erfolgreich abgehakt. Der zweite Teil am Sonntag wurde jedoch zu einer großen Enttäuschung. Beim Tabellennachbarn Türkheim verlor der EVR mit 4:7. Joel Sirch brachte Türkheim in der fünften Minute in Führung, für den EVR traf Marcel Mezler. Den Start ins zweite Drittel machten sich die Ravensburger selbst schwer. Darius Sirch erzielte in Überzahl das 2:1, kurz darauf fiel sogar das 3:1 durch Bastian Hitzelberger. Ravensburg kam aber zurück: Luca Schönauer mit einem Alleingang und Mezler glichen wieder aus.

Es erwartete die Zuschauer also ein spannendes Schlussdrittel. Nach Wiederanpfiff gelang Anton Bibischew ein schöner Pass auf David Matis, der den EVR erstmals in Führung brachte. Türkheim mobilisierte aber alle Kräfte und kam in der 50. Minute zum Ausgleich durch Maximilian Döring. Danach verlor der EVR völlig den Faden und die Kontrolle. Markus Kerber, erneut Döring und 20 Sekunden später Maximilian Sams schossen Türkheim zum unerwarteten 7:4-Erfolg.

Mit solch einer Leistung ist für den EV Ravensburg um Trainer Martin Masak die Bezirksliga nicht zu gewinnen. Durch die Niederlage von Schongau in Lindau bleibt der EVR aber immerhin Tabellenzweiter.