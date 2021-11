EV Ravensburg trifft auf die Eisbären Heilbronn

Nicht nur gut spielen, sondern auch punkten. Das muss am Sonntag (18 Uhr/CHG-Arena) das Ziel des EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga sein. Wobei dies einmal mehr sehr schwer wird. Der Tabellendritte Eisbären Heilbronn kommt nach Oberschwaben.

EVR-Trainer Martin Valenti hofft darauf, am Sonntag seine Leistungsträger komplett aufbieten zu können. Bisher muss das Team ständig mit Krankheiten und berufsbedingten Ausfällen kämpfen, was man bei Mannschaften ohne Berufsspieler aber immer im Kalkül haben muss. Die Eisbären Heilbronn haben die Regionalliga viele Jahre lang dominiert und gehören auch unter dem Dach des Heilbronner EC unverändert zu den Spitzenteams. Spieler wie Stefano Rupp oder Sören Breiter sind seit Jahren bekannte Größen in der vierten Liga. Im 22-jährigen Slowaken Mathias Stefanka haben die Eisbären zudem wieder einen starken Goalie zwischen den Pfosten.

U15, Bayernliga: EV Ravensburg – HC Landsberg 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). – Es war ein emotionales und heiß umkämpftes Spiel, in dem der EVR seinen Vorsprung auf den Tabellenfünften Landsberg auf nicht mehr einholbare fünf Punkte ausbaute und sich damit Platz vier in der Bayernliga-Gruppe gesichert hat. Die Landsberger Führung glich Ravensburg in der 13. Minute aus. In der 26. Minute gelangen dem EVR zwei Treffer zum 3:1. Landsberg kam kurz vor dem Drittelende zum Anschlusstreffer. Dem 4:2 der Oberschwaben kurz nach Wiederanpfiff ließen die Gäste sofort das 3:4 folgen. Das Ergebnis hatte dann jedoch Bestand bis zum Schlusspfiff, auch wenn beide Seiten zahlreiche Chancen zu weiteren Treffern hatten. Der Landsberger Trainer musste auf die Tribüne, nachdem er allzu heftig gegen eine knappe Entscheidung der Schiedsrichter protestiert hatte. Gegen Ravensburg gab es nach dem Schlusspfiff noch eine Spieldauerstrafe wegen Unsportlichkeit. Tore EVR: Paul-Leo Selg, Lars Schulz, Arthur Kreider und Alexander Nidens – Strafen: EVR 22 + 20; Landsberg 18 + 20 + 20.

EV Ravensburg – EV Füssen 3:7 (0:2, 2:2, 1:3). – Füssen legte im ersten Drittel zwei Treffer vor. Die Anschlusstreffer des EVR im zweiten Drittel konterten die Gäste jeweils sofort mit dem 3:1 und dem 4:2 – jeweils in Überzahl. Im Schlussdrittel zog Füssen auf 7:2 davon, ehe Ravensburg in der 58. Minute noch der dritte Treffer gelang. Tore EVR: David Teilhof, Artur Myshkin, Lars Schulz.

U13, Bayernliga: EC Peiting – EV Ravensburg 7:9 (2:3, 3:3, 2:3). – Mit einem Sieg beim Tabellennachbarn hat sich die U 13 des EVR endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis gegönnt. Nach einer knappen 3:2-Führung zur ersten Pause endete das Mitteldrittel 3:3. Im Schlussabschnitt zog der EVR auf 9:5 davon. Peiting konnte nur noch verkürzen. Das Team liegt nun vor dem Gegner vom Wochenende und dem EV Lindau auf Platz fünf seiner Bayernligagruppe. Tore EVR: Maxim Kinast (4), Artöm Maul, Noel Naimiller (3), Niklas Ort.