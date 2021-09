EV Ravensburg: Testspiel gegen Pforzheim – Trainerfrage geklärt

Das Regionalligateam des EV Ravensburg bestreitet am Sonntag sein erstes Testspiel für die neue Saison gegen die Bisons aus Pforzheim. Anpfiff in der heimischen CHG-Arena ist um 18 Uhr. Für Trainer Martin Valenti, der auch in der kommenden Spielzeit die Verantwortung an der Bande tragen wird, ist es eine erste Standortbestimmung für eine Mannschaft, die in einigen Teilen ein neues Gesicht haben wird. Vor dem Regionalligatest testet die U17 des EVR am Sonntag um 12 Uhr gegen den EHC Freiburg.