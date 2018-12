EV Ravensburg steht vor wichtigem Heimspiel

Im letzten Spiel vor Weihnachten ist die Marschrichtung für den EV Ravensburg klar. Der Eishockey-Regionalligist muss gegen den EHC Freiburg die Punkte zu Hause behalten. Der EVR trifft am Freitag um 20 Uhr in der heimischen Eissporthalle auf die Badener. In der Tabelle geht es sehr eng zu.

Die Plätze eins bis fünf sind nur drei Punkte voneinander entfernt. Das ist momentan der Stand der Dinge in der Regionalliga Südwest. So eng ging es in der Liga noch nie zu. Der EVR hat mit einem 8:3-Sieg in Heilbronn am vergangenen Wochenende seine Position verbessert. Ausrutscher sind bei diesen hauchdünnen Abständen aber nicht erlaubt. Gegen den Tabellenletzten Freiburg muss Ravensburg am Freitag daher drei Punkte einfahren. Das wird jedoch kein Selbstläufer. Die erste Begegnung gewannen die Oberschwaben nur mit viel Mühe und etwas Glück mit 2:1.

Und dass der EVR vor Zweibrücken liegt, verdankt er seinerseits den Breisgauern, die gegen die Hornets einen ihrer überraschenden Erfolge landeten. Im Ravensburger Lager hofft man, dass die Spieler, die in Heilbronn Blessuren erlitten, wieder auflaufen können. Und dann gibt es ja noch ein Wiedersehen: Constantin Haas, der beim EVR alle Stationen in der Jugend durchlaufen hat, hütet jetzt das Tor in Freiburg. Aber mit David Heckenberger hat der EVR einen exzellenten Schlussmann zwischen den Pfosten, der einer der Garanten des Höhenflugs des Teams ist. Nach den Feiertagen stehen dann in den direkten Duellen mit den Konkurrenten um die Play-off-Plätze die entscheidenden Spiele an.