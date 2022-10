EV Ravensburg startet mit einem Derby in die Bezirksliga

Die erste Mannschaft des EV Ravensburg startet am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) in ihre erste Saison im Spielbetrieb des Landesverbandes Bayern. Zu Gast in der Bezirksliga ist der HC Maustadt/Memmingen 1b. Der Eintritt ist frei.

Gleich zu Beginn gibt es auf dem Ravensburger Eis damit ein Derby. In der Gruppe West der Bezirksliga kommt es noch zu weiteren Nachbarschaftsduellen. Am Sonntag etwa spielt der EVR bei der 1b des ESC Kempten. Nach vielen Jahren in der Regionalliga Südwest haben sowohl der bayerische als auch der baden-württembergische Verband zugestimmt, dass der EVR ins Nachbarbundesland mit wesentlich kürzeren Wegen zu den Gegnern wechseln darf. Der Preis dafür war, dass man gemäß den Statuten ganz unten in der Bezirksliga beginnen muss.

Ziel des EVR sind die Play-offs und nach Möglichkeit der Aufstieg in die Landesliga. Dazu muss erst einmal einer der beiden ersten Gruppenplätze belegt werden. Memmingen gehört laut Mitteilung des EVR zu den stärkeren Teams der Gruppe. Im Ravensburger Lager herrscht aber große Zuversicht, da die Mannschaft in der Vorbereitung gegen höherklassige Teams sehr gut ausgesehen hatte und zuletzt den Ligakonkurrenten Münchner EK klar im Griff hatte.

Als Trainer ist Martin Masak zum EVR zurückgekehrt. Er kann auf einen spielstarken Stamm um die Brüder Katjuschenko, Heckenberger und Kirsch setzen, den er aus früheren Jahren bestens kennt. Steffen Kirsch ist aus Ulm zurückgekehrt und soll für Torgefahr sorgen. Aus Düsseldorf kehrte der zuletzt in der Deutschen Nachwuchsliga spielende Sven Schulz zu seinem Heimatverein zurück und brachte auch Rouven Hoppe mit, der im Schussental studiert. Aus der U20 rücken zahlreiche junge Spieler in die erste Mannschaft auf. Sie sollen spielerische Qualität ins Team bringen.