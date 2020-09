EV Ravensburg startet beim Aufsteiger in die Saison

Der EV Ravensburg startet am Sonntag bei den Pforzheim Bisons in die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga. Bevor am 4. Oktober die Baden Rhinos aus Hügelsheim zum Heimauftakt des EVR in die CHG-Arena kommen, geht es beim Aufsteiger Pforzheim gegen einen weitgehend unbekannten Gegner.

Beim EVR kann der neue Trainer Martin Valenti auf fast den kompletten Kader der Vorsaison zurückgreifen, der sogar noch um einige Spieler erweitert wurde. In Dustin Visychlo, der in Weingarten studiert und zuvor für Ulm in der bayerischen Landesliga gespielt hat, sowie Kai Laux, der vom Oberligisten Lindau zu seinem Heimatverein zurückkehrt, dürfte der Ravensburger Sturm noch breiter als in der vergangenen Spielzeit aufgestellt sein. Zudem kehren Daniel Achberger, Dennis Retzer und Patrick Lachenmayer ins Team zurück. Verlassen hat den EVR Verteidiger Bernhard Leiprecht, der für Ulm in der Bayernliga antritt. Im Tor steht weiterhin David Heckenberger, einer der besten Goalies der Regionalliga.

Die Vorbereitung stand für den EVR allerdings unter keinem guten Stern. Zunächst gab es in Ravensburg im August kein Eis. Dann durften die bayerischen Vorbereitungsgegner außerhalb ihres Bundeslandes nicht antreten. Für die Oberschwaben ist das Spiel in Pforzheim daher der Sprung ins kalte Wasser. Das Saisonziel bleibt aber ohne Frage die erneute Qualifikation für die Play-offs – im vergangenen Jahr waren die Ravensburger Zweiter nach der Hauptrunde. Neben den bekannten Größen wie Zweibrücken, Heilbronn, Bietigheim und Hügelsheim rechnet der EVR in diesem Jahr auch mit Stuttgart. Die Rebels haben laut Mitteilung wirtschaftlich ganz andere Möglichkeiten als der EVR, dem für die Regionalliga keine Erlöse aus der Hallenwerbung zufließen.

Manche der jüngeren Spieler im Kader des EVR werden sich an Jugendspiele in Pforzheim erinnern, die haushoch gewonnen wurden. Die Bisons sind aber sicher von anderem Gewicht. Nach etlichen Jahren traut sich damit wieder ein Aufsteiger aus der Landesliga den Sprung in die Regionalliga zu. Die Bisons sind eine Abteilung des Pforzheimer Großvereins CfR. Im Slowaken Marin Juricek und dem Tschechen Miroslav Vasilev haben sie beide Kontingentstellen mit Stürmern besetzt. Ein erstes Freundschaftsspiel gegen Darmstadt wurde 23:2 gewonnen, gegen Bayernliga-Aufsteiger Ulm verlor Pforzheim mit 0:9.