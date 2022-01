EV Ravensburg startet auswärts in die Play-offs

Informationen über den Kartenverkauf für das erste Heimspiel des EV Ravensburg in den Play-offs der Eishockey-Regionalliga gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.ev-ravensburg.de. Allerdings wartet der Verein laut Mitteilung noch so lange, bis klar ist, wie viele Zuschauer nach den neuen Corona-Regeln in die CHG-Arena dürfen.

Der EV Ravensburg trifft in der ersten Play-off-Runde der Eishockey-Regionalliga Südwest auf die Stuttgart Rebels. Die erste Begegnung in der Serie „best of three“ findet an diesem Freitag (20 Uhr) in der Eiswelt in Stuttgart statt. Das zweite Spiel wird am Freitag kommender Woche, 4. Februar (20 Uhr) in der CHG-Arena in Ravensburg angepfiffen. Wer als erste Mannschaft zwei Siege erreicht, steht im Halbfinale der vierthöchsten deutschen Spielklasse.

Das in dieser Saison beträchtlich verstärkte Stuttgarter Team hat in der Hauptrunde beständig in der Spitzengruppe mitgemischt und die Hauptrunde als Tabellendritter abgeschlossen. Der EVR, der zahlreiche Abgänge ausgleichen musste, hat mit Platz sechs die sportlichen Erwartungen laut Mitteilung vollauf erfüllt. Als Verein, der in der vierten Liga unverändert auf bezahlte Spieler verzichtet, war es das Ziel, mit allen Mannschaften mithalten zu können.

Oberschwaben sehen Chance

Gegen Stuttgart verloren die Oberschwaben in der Hauptrunde beide Spiele, Anfang Dezember in Ravensburg nach zweimaliger Führung nur knapp mit 4:6. Der EVR rechnet sich deshalb durchaus Chancen aus, erstmals die erste Runde in den Play-offs überstehen zu können.