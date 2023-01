EV Ravensburg spielt in der Bezirksliga um wichtige Punkte

Der EV Ravensburg empfängt in der Eishockey-Bezirksliga Bayern am Freitag die Spielgemeinschaft ESV Bad Bayersoien/EC Peiting 1b. Anpfiff in der CHG-Arena ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für den EVR ist es das Duell gegen den Tabellenvierten das erste einer Reihe vorentscheidender Spiele für die Teilnahme an den Play-offs. Es geht also um entscheidende Punkte für die Ravensburger.

Auswärts hatte der EVR zuletzt seine Gegner aus der unteren Tabellenregion klar im Griff. Am Dreikönigstag dürften es die Ravensburger allerdings mit einem anderen Kaliber zu tun bekommen. Die Gäste liegen nur zwei Punkte hinter dem EVR auf Platz vier und kommen mit der Empfehlung ins Schussental, auch den Tabellenzweiten Bad Wörishofen geschlagen zu haben.

Gewinnt Ravensburg, wäre ein hartnäckiger Verfolger vorerst auf beruhigender Distanz gehalten. Bei einer Niederlage hätte der EVR dagegen den Sprung auf einen der beiden Play-off-Plätze nicht mehr selbst in der Hand. EVR-Trainer Martin Masak kann auf seinen unverändert breiten Kader setzen und gegebenenfalls auch auf Spieler der am Freitag spielfreien U20 zurückgreifen. Die spielerischen Qualitäten hat der EVR auf jeden Fall, um als Sieger vom Eis zu gehen. Man muss nur auf einen Gegner gefasst sein, der mit großem Einsatz versuchen wird, Punkte mitzunehmen.

Die nächsten Gäste in der CHG-Arena sind im Januar der 1. EC Senden sowie die an der Tabellenspitze liegenden Teams des ESV Türkheim und des EV Bad Wörishofen.