EV Ravensburg siegt zweimal im Topspiel

Die Eishockeyjunioren des EV Ravensburg haben sich mit einem 9:2 und einem 5:4 gegen Deggendorf hinter Schwenningen an die Tabellenspitze der Deutschen Nachwuchsliga III geschoben. Vor allem im ersten Duell ließ die U20 des EVR dem bisherigen Tabellenführer keine Chance.

Als Tabellenführer kam der Deggendorfer SC nach Ravensburg und musste sich zweimal geschlagen geben. In der ersten Begegnung übernahm der EVR von Beginn an das Kommando, hatte aber auch Glück, als bei der ersten angezeigten Strafe ein Mann zu viel von der Deggendorfer Bank sprang. Bei vier gegen vier gelang Matteo Miller in der fünften Minute das 1:0. Stefan Rodrigues erhöhte in der zehnten Minute auf 2:0, ehe Deggendorf auf 1:2 herankam .

Die Gäste kamen auf und zeigten, dass sie nicht von ungefähr die ersten drei Spiele gewonnen hatten. Wieder hatte Ravensburg Glück. In den letzten Sekunden des ersten Drittels bekamen Abwehrspieler und Torhüterin der Gäste einen hohen Befreiungsschlag bei Ravensburger Unterzahl nicht in den Griff. Der nachsetzende Rodrigues ergatterte den Puck und schob ihn im dritten Anlauf über die Linie.

Das zweite Drittel gestaltete sich ausgeglichen zwischen zwei spielerisch hochklassigen Teams. Kritisch für den EVR wurde es, als in der 31. Minute zwei Ravensburger in die Kühlbox wanderten. Deggendorf ließ die Chance zum Anschlusstreffer aber ungenutzt. In der 36. Minute war Jon Jäger aus der Distanz zum 4:1 erfolgreich und gab damit dem Spiel die entscheidende Wende. Deggendorf zeigte Wirkung, der EVR brillierte. In der 38. Minute schloss Leon Dalldush bei Unterzahl einen herrlichen Konter über Julius Zeigler und Matteo Miller zum 5:1 ab. Weil’s so schön war, machten es zwei Minuten später Marcel Mezler, Stefan Rodrigues und Jon Jäger mit dem 6:1 nach.

Das Tor des Wochenendes erzielte in der 44. Minute Rodrigues. Mezler spielte ihn mit einem Diagonalpass über fast die ganze Eisfläche an und Rodrigues hämmerte die Scheiben ansatzlos vom Bullypunkt in den Torwinkel. Ähnlich hart schlug in der 49. Minute der Schuss von Kapitän Michael Wirz zum 8:2 ein. Matteo Miller setzte mit dem 9:2 in der 58. Minute den Schlusspunkt.

Das 9:2 täuschte allerdings über die wahren Kräfteverhältnisse hinweg. Die zeigten sich einen Tag später beim zweiten Aufeinandertreffen. Die Deggendorfer ließen sich diesmal nicht aus dem Tritt bringen. Die frühe Führung der Gäste (4.) glich Jon Jäger zwei Minuten später aus. 13 Sekunden waren noch auf der Uhr, als Jäger auch die zweite Führung der Gäste egalisierte.

Spielentscheidender Patzer

Im zweiten Drittel legte Deggendorf mit dem 3:2 (28.) wieder vor. Ravensburg gelang es ein drittes Mal, durch Jäger zum Ausgleich zu kommen. Im Schlussdrittel spielte sich Leon Dalldush herrlich durch und brachte den EVR erstmals in Führung. Deggendorf drängte auf den Ausgleich und glich in Überzahl zum 4:4 aus (54.). Zweimal rettete in der Folge das Torgestänge für den EVR. Ravensburg hätte mit einem Punkt nach regulärer Spielzeit zufrieden sein müssen. Doch ein Patzer von Goalie Marian Kapicak zwölf Sekunden vor dem Ende beim Schuss von Jäger brachte dem EVR doch noch die drei Punkte.