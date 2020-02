EV Ravensburg sichert sich das Heimrecht

Mit einem 6:2 beim Stuttgarter EC hat sich der EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga Südwest Platz zwei am Ende der Hauptrunde gesichert. Verbunden ist das mit dem Heimrecht in der ersten Play-off-Runde. Der EVR trifft am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr in der Eissporthalle auf den Titelverteidiger SC Bietigheim-Bissingen.

In Stuttgart kam der EVR, dem noch ein Punkt zum sicheren Platz zwei gefehlt hatte, vor der stattlichen Kulisse von 700 Zuschauern zunächst schwer ins Spiel und musste in der sechsten Minute die Stuttgarter Führung hinnehmen. Von jeder Mannschaft saß zu diesem Zeitpunkt jeweils ein Akteur auf der Strafbank. Sowohl Stuttgart als auch Ravensburg konnten danach im ersten Drittel ihre Überzahlsituationen nicht nutzen.

Ravensburg musste sich mit dem Ausgleich bis zur 34. Minute gedulden. In Überzahl legte Ronny Gehlert für Dominik Fehr auf, der die Scheibe ins Tor jagte. Damit war laut Mitteilung der Bann gebrochen. Schon in der 35. Minute landete ein weiterer Distanzschuss von Bernhard Leiprecht im Stuttgarter Gehäuse. Eine halbe Minute vor Drittelende verwandelte der aufgerückte Verteidiger Gehlert zum 3:1.

Die vorentscheidenden Szenen des Spiels gab es in der 45. Minute. Ein Stuttgarter saß auf der Strafbank. Den Hausherren gelang jedoch auch mit einem Mann weniger auf dem Eis ein schneller Gegenzug, der mit dem Anschlusstreffer endete. Nur 25 Sekunden später stellte die zweite Ravensburger Reihe durch Alex Katjuscheno allerdings auf 4:2 und damit den alten Abstand wieder her. Nun war der Weg frei auch für die erste Ravensburger Sturmreihe. Simon Heckenberger erhöhte in der 47. Minute auf 5:2, Steffen Kirsch nur knapp drei Minuten später auf 6:2.

In der 50. Minute kam es zu einem Handgemenge auf dem Eis, das in Augen der Schiedsrichter die Stuttgarter angezettelt hatten. Folgen waren neben etlichen kleinen Strafen eine Hinausstellung und eine Disziplinarstrafe gegen die Gastgeber. Große Strafen, die Auswirkungen auf die Play-offs gehabt hätten, blieben dem EVR erspart.

Mit 39 Punkten aus 21 Spielen und einem Torverhältnis von 95:70 hat Ravensburg die Hauptrunde beendet. Es ist das beste Abschneiden, seitdem eine Mannschaft des Vereins in der Regionalliga Südwest spielt. Ab Freitag geht es im Modus „best of three“ gegen Titelverteidiger Bietigheim, der sich mit einem 6:2-Erfolg gegen Schlusslicht EKU Mannheim Platz drei sicherte.

Die zweite Play-off-Partie bestreiten Spitzenreiter EHC Zweibrücken und die Eisbären Heilbronn, die im entscheidenden direkten Vergleich am letzten Spieltag den EC Eppelheim mit 8:2 aus dem Feld schlugen. Tabellenfünfter und damit ebenfalls die Play-offs verpasst haben die stark eingeschätzten Baden Rhinos aus Hügelsheim.