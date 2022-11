EV Ravensburg schlägt Buchloe in der Bezirksliga klar

Mit einem nie gefährdeten 9:2-Erfolg bei der 1b des ESV Buchloe hat die erste Mannschaft des EV Ravensburg in der Eishockey-Bezirksliga Bayern die Scharte aus der unerwarteten Niederlage in Bad Wörishofen sofort wieder ausgewetzt. Der EVR steht weiterhin an der Spitze der Gruppe West und kann diese Position bereits an diesem Freitag festigen, wenn Buchloe zum Rückspiel um 20 Uhr in die Ravensburger CHG-Arena kommt.

Bereits 80 Sekunden nach dem Anpfiff hatte Adrian Kirsch erstmals die Scheibe im Buchloer Gehäuse versenkt. Das war es aber auch für das erste Drittel. Auch im Mittelabschnitt gelang den Oberschwaben ein Blitzstart. Nach nur zwei Spielminuten war Steffen Kirsch erfolgreich. In diesem Drittel aber konnte der EVR nachlegen. Ales Katjuschenko in der 26. Minute und David Matis in der 32. Minute schraubten das Ergebnis auf eine beruhigende 4:0-Führung nach oben. Hätte Ravensburg seine Chancen mit fast zwei Minuten lang zwei Mann mehr auf dem Eis laut Mitteilung genutzt, hätte es zur zweiten Pause noch höher stehen können.

Im Schlussdrittel sorgte der EVR aber auch so schnell für klare Verhältnisse. In der 42. Minute erhöhte wiederum Adrian Kirsch auf 5:0. Buchloe kam in der 48. Minute zum ersten Treffer und nutzte dabei eine doppelte Überzahl. Die beiden Ravensburger sprangen gerade wieder von der Strafbank, als die Scheibe im Netz landete. Buchloe musste aber exakt eine Spielminute später durch Martin Wenter das 1:6 und in der 49. Minute erneut durch Wenter das 1:7 hinnehmen. Das 2:7 änderte nichts mehr am klaren Ravensburger Erfolg. Im Gegenteil: Philipp Heckenberg und Marcel Mezler schraubten den Spielstand noch auf 9:2.