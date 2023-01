EV Ravensburg schlägt auch Senden sehr deutlich

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Bezirksliga Bayern mit einem 10:1-Sieg seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Senden souverän gemeistert. Das Wochenende hätte für den EVR kaum besser laufen können, denn Bad Bayersoien, Bad Wörishofen und Buchloe auf den Plätzen drei bis fünf haben allesamt verloren. Ravensburg hat vor dem Spitzenspiel am Sonntag zu Hause gegen Tabellenführer Türkheim Platz zwei gefestigt.

Der EVR fand jedoch auch gegen Senden wie schon zuletzt nur zäh ins Spiel. In der vierten Minute ging der Außenseiter vor 150 Zuschauern in der CHG-Arena sogar in Führung. Philipp Heckenberger gelang gut eine Minute später aber der prompte Ausgleich. Verteidiger Pablo Koidl schoss den EVR in der achten Minute in Führung. Trotz zehn Gegentreffern bot Sendens Goalie Martin Niemz einmal mehr eine starke Leistung. Chancenlos war er aber unter anderem bei Marcel Mezlers 3:1 (14.). Trotz der Führung wackelte der EVR allerdings mehrfach bedenklich und ließ immer wieder Konter zu.

In Drittel zwei änderte sich wie bereits gegen Bad Bayersoien das Bild. Kapitän Johann Katjuschenko ließ Niemz bei einem Alleingang aussteigen, Anton Bibischew erzielte noch in der gleichen Spielminute das 5:1, Fabian Herzog legte in der 27. Minute das 6:1 nach. Im Schlussdrittel erzielte Ravensburg innerhalb von 67 Sekunden drei Tore durch Johann Katjuschenko, Sven Schulz und Fabian Herzog. Mezler machte den ersten zweistelligen Sieg des EVR in dieser Saison perfekt.