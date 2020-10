EV Ravensburg nutzt seine Dominanz dieses Mal auch zu Toren

Mit einem 4:2-Sieg bei den Eisbären Heilbronn ist dem EVR Ravensburg der erste Sieg und damit der ersehnte Befreiungsschlag in der neuen Saison in der Eishockey-Regionalliga geglückt. Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen – es gab Niederlagen in Pforzheim und gegen Hügelsheim – schaffte es der EVR in Heilbronn, seine Dominanz auch in Zählbares ummünzen.

Vor mehr als 200 Zuschauern war es laut EVR-Mitteilung von Beginn eine ausgeglichene Partie, in der sich Ravensburg nach dem ersten Drittel deutlich steigerte. Die Heilbronner belohnten sich für ihr anfangs engagierteres Auftreten in der zwölften Minute mit der Führung durch Jörg Filobok. Bereits vier Minuten später jagte EVR-Verteidiger Ronny Gehlert in Überzahl die Scheibe zum Ausgleich ins Netz. Noch in der gleichen Minute ging Heilbronn durch einen kuriosen Treffer erneut in Führung. Den eigentlich als Pass gedachten Schuss von Moritz Kuen lenkte EVR-Goalie David Heckenberger selbst ins Tor.

Aber auch dem ansonsten genau so sicher wie Heckenberger haltenden Heilbronner Goalie Andrew Hare – früher schon in der DEL2 aktiv – unterlief ein Missgeschick. Hare leistete sich kurz nach Wiederanpfiff zum zweiten Drittel in der 21. Minute einen Fehlpass direkt auf den Schläger von Jonas Mikulic. Ravensburgs Stürmer fackelte nicht lange und glich per Schlagschuss zum 2:2 aus.

Im Gegensatz zum 0:2 gegen Hügelsheim, als sich die Oberschwaben zu oft in der neutralen Zone verzettelten, spielte der EVR in Heilbronn wesentlich konsequenter nach vorne und kam so auch zu zwingenden Chancen. Allerdings musste Ravensburg im Schlussdrittel auch drei Unterzahlsituationen überstehen. Die Abwehr, in der Marian Eisenbarth sein Comeback gab, stand jedoch das ganze Spiel über gut. Jonas Mikulic traf in der 54. Minute schließlich zum 3:2 für Ravensburg. Die Eisbären stemmten sich mit ihrer Qualität im Kader gegen die drohende Heimniederlage. Verbunden war das allerdings mit Strafen. In doppelter Überzahl sorgte Philipp Heckenberger drei Minuten vor dem Ende mit dem 4:2 für die Entscheidung. Steffen Kirsch und Jon Jäger hatten die Heilbronner Abwehr mit schönen Pässen ausgespielt. Heilbronn leistete sich eine Minute vor dem Ende nochmals eine Strafe und nahm sich damit selbst den Schwung in der Schlussoffensive.

Aufgrund des mittlerweile feststehenden Spielplanes der Towerstars in der DEL2 muss der EVR sieben seiner zwölf Heimspiele der Regionalliga-Hauptrunde verschieben. Darunter ist auch das für diesen Sonntag (18. Oktober) vorgesehene Spiel gegen Pforzheim. Der EVR tritt daher erst wieder am Freitag, 24. Oktober, zu Hause an. Dann kommt der letztjährige Hauptrundenmeister EHC Zweibrücken.