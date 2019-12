EV Ravensburg leistet sich vor 1400 Zuschauern zu viele Strafen

Mit 2:5 hat der EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga Südwest bei den Eisbären Heilbronn verloren. Es war mehr als zwei Drittel lang ein enges Spiel vor der großartigen Kulisse von fast 1400 Zuschauern. Trotz der Niederlage bleibt der EVR Tabellenführer, da der Konkurrent EHC Zweibrücken mit 2:4 in Bietigheim patzte.

Eine schöne Geste der Heilbronner gab es vor dem Anpfiff: Die Eisbären hatten in der Kabine für den schwer verunglückten EVR-Spieler Maximilian Lenuweit gesammelt und übergaben den Spendenumschlag den Ravensburgern.

Weshalb danach das Spiel für den EV Ravensburg verloren ging, offenbart ein Blick auf die Strafzeitenstatistik: 29 Minuten plus 20 für den EVR, zwölf Minuten für Heilbronn. Wer in dieser Wertung ein dermaßen deutliches Übergewicht hat, erarbeitet sich eher selten mehr Tore. Allein drei Treffer kassierte Ravensburg mit zwei Mann weniger auf dem Eis. Die EVR-Spieler mussten sich am Ende etliche unnötige Auszeiten in der Kühlbox eingestehen.

Zunächst hatte es noch danach ausgesehen, als könnten die Oberschwaben den Heilbronnern ihre Weihnachtsparty verderben. In der fünften Minute sorgte die zweite Reihe für das 1:0. Alex Katjuschenko bereitete vor, Jonas Mikulic traf. In der 14. Minute jubelten erstmals die 1400 Eisbären-Anhänger beim Ausgleichstreffer von Stefano Rupp.

In der ersten Hälfte des zweiten Drittels war es zunächst ein ausgeglichenes Spiel, bis der Kanadier Aiden Wagner das 2:1 erzielte. Wagner war von den Heilbronnern kurzfristig aus Eppelheim zu den Eisbären gelotst worden. Unmittelbar nach dem Heilbronner Führungstreffer wurde es richtig eng für den EVR, als erstmals zwei Mann gleichzeitig auf der Strafbank saßen. Eine Strafe kurz danach für Heilbronn konnte nicht genutzt werden, da prompt ein Ravensburger seine Auszeit nahm. In der 35. Minute saßen erneut zwei Ravensburger auf der Strafbank. Kevin Malez nutzte die doppelte Überzahl zum 3:1 für Heilbronn.

Spitze rückt näher zusammen

Der EVR rannte diesem Rückstand vergeblich hinterher. Die große Chance hatten die Gäste in der Endphase des ersten Drittels, als Wagner wegen hohen Stocks zwei plus zwei Minuten kassierte. Immer wieder aber fanden die EVR-Stürmer in Andrew Hare im Heilbronner Kasten ihren Meister. In der 48. Minute wurden die Ravensburger endgültig Opfer ihrer Strafzeitenflut. Sören Breiter nutzte eine erneute doppelte Überzahl zum 4:1. Nach dem 5:1 in der 50. Minute flog auch noch Routinier Lubos Sekula wegen eines Stockschlags nach dem Torschuss vom Eis. Die Spieldauerstrafe hielten die Ravensburger für etwas hart.

Danach war für den EVR nur noch Ergebniskosmetik drin. Die gelang Dominik Fehr in der Schlussminute, als zur Abwechslung einmal Ravensburg in Überzahl agieren konnte. Nachdem der EVR und Zweibrücken gepatzt haben, ist Heilbronn bis auf fünf Punkte an die Spitze herangerückt. Vierter bleibt trotz einer erneuten Niederlage gegen Eppelheim Hügelsheim. Durch die jüngsten Ergebnisse sind aber plötzlich wieder Eppelheim und Bietigheim ganz ordentlich im Rennen und selbst Stuttgart kann sich noch Hoffnungen auf die Play-offs machen. Gegen die Rebels aus der Landeshauptstadt spielt der EV Ravensburg am 5. Januar um 18 Uhr in der CHG-Arena.