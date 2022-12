EV Ravensburg landet Kantersieg in Lindau

Mit einem 8:1-Sieg bei der 1b des EV Lindau hat der EV Ravensburg Platz zwei in der Gruppe West der bayerischen Eishockey-Bezirksliga behauptet. Nach drei Auswärtsspielen in Folge kann der EVR am Dreikönigstag in der heimischen CHG-Arena mit dem ESV Bad Bayersoien/EC Peiting 1b einen der schärfsten Verfolger auf Abstand halten.

Der EVR musste in Lindau gewinnen, um in der Spitzengruppe nicht zurückzufallen. Entsprechend engagiert ging das Team laut Mitteilung an den Start und trotzte den suboptimalen Voraussetzungen. Aufseiten der Ravensburger gab es mehrere krankheitsbedingte Ausfälle, unter anderem hatte es auch Cheftrainer Martin Masak erwischt. Ihn vertrat Nachwuchscoach Jan Benda.

Lindaus Goalie Tim May, der in der U20 das EVR-Trikot getragen hatte, hielt lange Zeit seinen Kasten sauber. Erst in der 16. Minute durfte der EVR jubeln. Simon Heckenberger nahm in Unterzahl einen Pass von Robin Prätz auf, spielte seine Antrittsschnelligkeit aus und schoss Ravensburg in Front. Zu Beginn des Mitteldrittels glich in Überzahl Elia Noah Feistle für den Siebten aus.

Die erste Strafzeit für den EV Lindau brachte nur wenig später die erneute Ravensburger Führung durch Philipp Heckenberger. In der 29. Spielminute erzielte Johann Katjuschenko das 3:1. Kurz danach fielen zwei weitere Überzahltreffer durch Philipp Heckenberger und Sven Schulz – innerhalb von sieben Spielminuten hatte der EVR die Partie entschieden. Kurz vor Drittelende erhöhte Katjuschenko.

Im Schlussdrittel sorgte U20-Verteidiger Prätz, mit vier Punkten erfolgreichster EVR-Scorer des Abends, mit dem vierten Ravensburger Überzahltreffer für das 7:1. Marco Gutekunst beendete mit dem achten Treffer den Torreigen (57.). In den letzten zehn Minuten erhielt für Goalie Timo Röder, der erneut ein sicherer Rückhalt seines Teams war, der aus der U20 kommende Dave Hörmann erstmals Spielzeit in der Bezirksliga und machte seine Sache sehr gut.