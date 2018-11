EV Ravensburg kassiert erste Heimniederlage

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Regionalliga zum ersten Mal zu Hause verloren. Der EVR unterlag dem EC Eppelheim mit 3:4. Die Badener hatten in Goalie Jeromey Semtner den Mann des Abends in ihren Reihen und konterten den EVR in den entscheidenden Szenen fast schulbuchmäßig aus. Die Niederlage hat Folgen. Nicht nur Eppelheim, sondern auch Hügelsheim zog in der Tabelle vorbei und verdrängten Ravensburg auf Platz vier. Am Sonntag um 18 Uhr zu Hause gegen Stuttgart muss der Play-off-Platz verteidigt werden.

Wie zuletzt gegen EKU Mannheim tat sich der EVR vor dem gegnerischen Tor sehr schwer. Die Ravensburger hatten zwar mehr Scheibenbesitz. Die Angriffsaktionen waren aber zu durchsichtig. Mit Distanzschüssen bei überwiegend freier Sicht war Semtner, der aus der nordamerikanischen AHL nach Eppelheim verpflichtet wurde, nicht beizukommen. Eine frühe Unterzahl in den Anfangsminuten spielte Ravensburg souverän und schien zunächst Sicherheit zu bekommen. In der elften Minute war es aber bei einem Konter geschehen. Eppelheim überspielte die Ravensburger Hintermannschaft und Marc Bruns verwandelte aus kurzer Distanz halbhoch neben den langen Pfosten.

Im zweiten Abschnitt baute der EVR mehr Druck vor dem Gästetor auf. Semtner wurde konsequenter die Sicht zugestellt, die Situationen wurden gefährlicher. Erfolgreich war aber wieder Eppelheim. In der 24. Minute fälschte Marco Haas einen harten Schuss von der Seite ins EVR-Gehäuse ab. Spätestens jetzt war klar, dass es schwer werden würden. Mit einem groben Foul an der Bande und einer daraus resultierenden Spieldauerstrafe brachte Eppelheim den EVR wieder zurück ins Spiel. Zunächst aber stockte den rund 200 Zuschauern der Atem. Fabio Valenti blieb minutenlang benommen liegen, musste mit der Trage vom Eis geschoben werden und musste zum Nähen ins Krankenhaus. Er konnte aber noch am Abend wieder nach Hause.

Durch den Torraum gehechtet

Seine Teamkollegen nutzten die Überzahl in der 31. Minute zum Anschlusstreffer durch Steffen Kirsch. Nun berannten die Oberschwaben das Gästetor, scheiterten aber auch mit besten Möglichkeiten an Semtner. Mit einer unglaublichen Parade verhinderte der Amerikaner in der 35. Minute den Ausgleich, als er quer durch den Torraum ins bedrohte Eck hechtete. Wie schon beim Phantomtor in Bietigheim kam es in der Schlusssekunde des zweiten Drittels zu der Szene, die die Entscheidung einleitete. Lubos Sekula handelte sich eine Strafe wegen Ellenbogenchecks ein. Eigentlich kein Drama, wäre nicht kurz nach Wiederanpfiff eine weitere Strafe hinzugekommen. 17 Sekunden, bevor Ravensburg wieder zu viert gewesen wäre, erzielte Michael Dorfner das 3:1.

Der Treffer leitete die Niederlage ein. Ravensburg kam durch Kirsch in der 46. Minute wieder heran, doch nur drei Minuten später saß ein weiterer Konter der cleveren Gäste zum 4:2. Der EVR probierte es nun vermehrt aus kurzer Distanz gegen Semtner, Steffen Kirschs dritter Treffer sorgte für Spannung in der 57. Minute. Der Ausgleich lag mehrfach in der Luft, doch Eppelheim siegte durchaus verdient.