EV Ravensburg holt in der Regionalliga den ersten Sieg

Mit einem 4:0-Sieg bei EKU Mannheim hat der EV Ravensburg den ersten Saisonsieg in der Eishockey-Regionalliga Südwest eingefahren. Die Ravensburger hatten die Auftaktniederlage in Stuttgart gut weggesteckt und fühlen sich nun vorbereitet auf das Spiel am Freitag zu Hause gegen das Spitzenteam Hügelsheim.

Da keiner der etatmäßigen Goalies zur Verfügung stand und U20-Goalie Timo Röder einen Tag später in Nürnberg auflaufen musste, stand Nico Wiens, der ansonsten für die U17 zwischen den Pfosten steht, im Ravensburger Tor. Mit einem Shut-out gelang Wiens laut Mitteilung ein famoser Einstand in seinem ersten Ligaspiel in einem Seniorenteam.

Dabei gehörten die ersten Minuten den Mannheimern. Die Maddogs zeigten sich wie schon in den Vorjahren als eine spielstarke Mannschaft. Mehrfach konnte sich EVR-Goalie Wiens auszeichnen. Knapp zwei Minuten vor der ersten Pause musste ein Mannheimer in die Kühlbox. Die Ravensburger ließen die Scheibe laufen, Richard Seba und Louis Delsor legten für Philipp Heckenberger auf, der nach 20 Sekunden Überzahl zum 1:0 traf.

Im zweiten Abschnitt konnten zunächst beide Mannschaften eine Überzahl nicht nutzen. Marco Gutekunst sorgte in der 32. Minute mit einer Einzelaktion für das 2:0. Zwei Minuten später gab es wieder eine Überzahl für den EVR. Pablo Koidl und Alex Katjuschenko bedienten Christopher Repka zum 3:0. Der Doppelschlag bedeutete die Entscheidung. Der EVR hatte nun das Spiel im Griff und ließ sich mit der deutlichen Führung im Rücken nicht mehr in Verlegenheit bringen. In der 51. Minute krönte der U20-Verteidiger Robin Prätz seine starke Leistung im Regionalligateam mit dem Pass auf Philipp Heckenberger, der zum 4:0 vollendete.

EKU Mannheim – EV Ravensburg 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). – Tore: 0:1 (18:33 ÜZ) Philipp Heckenberger (Delsor, Seba), 0:2 (31:24) Marco Gutekunst, 0:3 (33:42 ÜZ) Christopher Repka (Koidl, A. Katjuschenko), 0:4 (50:03) Philipp Heckenberger (Prätz) – Strafen: Mannheim 10 Minuten, Ravensburg 6 Minuten.