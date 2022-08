EV Ravensburg freut sich auf Gegner aus der Nachbarschaft

Für die erste Mannschaft des EV Ravensburg stehen jetzt Gegner und Modus in der Eishockey-Bezirksliga Bayern offiziell fest. Zur Freude des Clubs kommen die Gegner in der Hauptrunde in einer Neunergruppe in Hin- und Rückspielen ab 21. Oktober überwiegend aus dem näheren Umkreis. Fest steht auch das erste Vorbereitungsspiel: Am Samstag. 3. September, kommt um 15 Uhr der Bayernligist Ulm zum Donau-Schussen-Derby nach Ravensburg.

Nachdem die Landesverbände von Bayern und Baden-Württemberg dem Wechsel des EVR auch mit seiner ersten Mannschaft zugestimmt haben, spielen nun alle EVR-Teams unter dem Dach des bayerischen Verbandes. Insgesamt sind 37 Teams in der Bezirksliga Bayern vertreten, in der Hauptrunde werden diese auf vier Gruppen verteilt. Der EVR wurde der Gruppe West zugeordnet. Gegner sind die 1b-Mannschaften aus Lindau, Memmingen, Kempten, Buchloe und Schongau sowie der EV Senden, der ESV Türkheim, und der ESV Bad Bayersoien. Um die Aufstiegsspiele zur Landesliga zu erreichen, muss der EVR in der Hauptrundengruppe einen der ersten beiden Plätze belegen.

Freier Eintritt zu den Heimspielen

Die Play-off-Runde beginnt am 17. Februar 2023 und wird im Modus „Best of Three“ mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale gespielt. Auf dem Weg dorthin macht der EVR den Eintritt zu seinen Heimspielen frei und wird nur um Spenden bitten. Der Verein hofft damit laut Mitteilung für eine möglichst breite Unterstützung seiner Fans beim angestrebten sofortigen Aufstieg in die Landesliga.

Der EVR kann auch in der sechsten Liga auf den Spielerstamm setzen, der in den letzten Jahren in der viertklassigen Regionalliga Südwest eine starke Rolle gespielt hat. Der EVR verzichtet nach eigenen Angaben auch in Bayern auf bezahlte Spieler und setzt auf einheimische Cracks, die entweder aus der Jugendarbeit des Vereins kommen oder aber beruflich in Ravensburg heimisch geworden sind.