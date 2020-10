EV Ravensburg fertigt Eppelheim mit 12:1 ab

In Torlaune hat sich der EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga beim EC Eppelheim präsentiert. Die nach dem Abgang etlicher Leistungsträger im Umbruch befindlichen Heidelberger Vorstädter wurden von den Oberschwaben in der Anfangsphase überrollt und kassierten eine 1:12-Klatsche.

Schon nach 72 Sekunden führte der EVR durch das erste Tor des Ex-Ulmers Dustin Vycichlo für seinen neuen Verein. In der vierten Minute erhöhte Vycichlo auf 2:0. Der EVR-Zugang kam so richtig in Schwung und steuerte noch einen weiteren Treffern und eine Vorlage bei – Vycichlo ist mit Philipp Heckenberger momentan Topscorer der Ravensburger. Nur eine Minute nach dem 2:0 legte Ronny Gehlert für seinen Verteidigerpartner Jon Jäger auf und auch der aus der U20 aufgerückte Jäger freute sich über den ersten Torerfolg im Regionalligateam. In der neunten Minute jubelte auch Christopher Repka über den ersten Saisontreffer – in Unterzahl. Rückkehrer Kai Laux hatte offenbar genau zugesehen und legte in der zwölften Minute seine Ladehemmung aus den ersten drei Spielen ab. Später steuerte Laux auch noch den neunten EVR-Treffer bei. Auch Gehlert traf noch im ersten Drittel für Ravensburg.

Mit 1:6 ging es in die erste Pause. Goalie David Heckenberger hatte es sich selbst zuzuschreiben, dass es keinen Shut-out gab. Er passte in der 19. Minute dem Gegner direkt auf den Schläger. Heckenberger war aber nicht der einzige Pechvogel an diesem Abend. Verteidiger Marian Eisenbarth bekam auf der Spielerbank sitzend den Puck an die Backe. Er konnte nicht mehr weiterspielen, eine ernstere Verletzung schien es jedoch nicht zu sein.

Die kleinen Zwischenfällen änderten nichts daran, dass Ravensburg das dominierende Team blieb und mit zwei Treffern im zweiten Abschnitt durch Philipp Heckenberger und Vycichlo auf 8:1 davonzog. Nach dem 9:1 in der 43. Minute drehte der EVR in den Schlussminuten nochmals auf. Durch zwei Treffer von Simon Heckenberger und einen von Steffen Kirsch, dem einzigen Powerplaytreffer an diesem Abend, machten die Oberschwaben das Dutzend voll. Ravensburg hat zwar das beste Torverhältnis der Liga, liegt aber unverändert auf Platz sechs. Nachdem das Spiel gegen Zweibrücken ausgefallen war, waren die Punkte in Eppelheim wichtig, um den Kontakt nach vorne zu halten. Am Samstag geht es nach Bietigheim zum Play-off-Gegner der vergangenen Saison.