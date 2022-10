EV Ravensburg feiert zum Auftakt zwei klare Siege

Die erste Mannschaft des EV Ravensburg ist am Auftaktwochenende ihrer Favoritenrolle in der Bezirksligagruppe West gerecht geworden. Mit dem 6:3 gegen den HC Maustadt/Memmingen 1b und dem 7:0 in Kempten gab es für die Eishockeyspieler des EVR zwei klare Erfolg.

Gegen den HC Maustadt jubelten die Ravensburger schon in der zweiten Minute. David Matis bugsierte die Scheibe zwischen Latte und Schulter des Goalies ins Tor. Der EVR spielte durchgehend mit vier Reihen und schnürte den Gegner phasenweise in dessen Drittel ein. In der achten Minute fälschte Pablo Koidl in Überzahl einen Pass von Matis zum 2:0 ab. Matis war in der zwölften Minute auch der Vorlagengeber für Steffen Kirsch, der aus der Distanz traf. Erwartungen der EVR-Fans unter den mehr als 200 Zuschauern in der CHG-Arena an einen ruhigen Abend zerstörte in der 16. Minute Florian Schwarz mit dem 1:3.

Im zweiten Drittel ließ Ravensburg den Anfangsschwung vermissen. Der HC Maustadt kam auf und in der 37. Minute durch Manuel Vacca zum Anschlusstreffer. Bei ihrem sicher haltenden Goalie Timo Röder konnten sich die Ravensburger bedanken, dass es damit so lange gedauert hatte. Vor dem eigenen Kasten ließen die Memminger in diesem Drittel so gut wie nichts mehr zu. Das wichtige 4:2 kurz vor Drittelende von Sven Schulz in Überzahl fiel durch einen Distanzschuss. Im letzten Drittel zeigte Schulz dass er für seinen Heimatverein die erhoffte Verstärkung ist. In der 52. Minute lieferte er die Vorlage zum 5:2 durch Alex Katjuschenko. In der 54. jagte er die Scheibe zum 6:2 ins Netz. Damit war die Partie entschieden.

Bei der 1b des ESC Kempten hatte der EVR keine große Mühe. Kempten traf zwar früh die Latte, doch dann sorgten Marcel Mezler mit einem Alleingang und Sven Schulz in Überzahl für die 2:0-Führung. Kurz vor Drittelende zeigte Goalie Jonas Waldherr eine starke Parade. Im zweiten Drittel hatte Ravensburg den Gegner deutlich besser im Griff, beließ es aber bei einem Treffer durch Philipp Heckenberger. Das 4:0 durch Steffen Kirsch in der 51. Minute bedeutete die Entscheidung. Kempten resignierte, Steffen Kirsch, Fabian Herzog und erneut Sven Schulz schossen den 7:0-Sieg heraus.