EV Ravensburg feiert Arbeitssieg in Senden

Die Eishockeyspieler des EV Ravensburg haben in der bayerischen Bezirksliga beim 1. EC Senden mit 3:1 gewonnen. Durch den Sieg hat der EVR wieder Anschluss an die Tabellenspitze der Gruppe West geschafft und hat bereits am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) die Chance, diese Position im Heimspiel gegen Kempten zu festigen.

Im ersten Drittel hielt Goalie Martin Niemz den EC Senden mit einer starken Leistung im Spiel. Der EVR nutzte seine Überzahlmöglichkeiten nicht und geriet in der 28. Minute in Rückstand. Ravensburg wollte aber auf gar keinen Fall einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Aufstieg hinnehmen und drehte das Spiel noch im zweiten Drittel. Adrian Kirsch in der 34. Minute und Sven Schulz in der 36. Minute brachten dem EVR die 2:1-Führung ein. Wieder ließen die Oberschwaben danach aber ein Powerplay ungenutzt. So mussten die Gäste bis kurz vor Schluss auf die endgültige Entscheidung warten – Johann Katjuschenko traf 30 Sekunden vor dem Ende zum 3:1. Punkte sind nun auch im kommenden Heimspiel gegen Kempten Pflicht.