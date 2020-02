EV Ravensburg braucht einen Punkt für Rang zwei

Der EV Ravensburg tritt am Samstag (19.30 Uhr) zum letzten Spiel der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga beim Stuttgarter EC an. Die Rebels aus der Landeshauptstadt stehen mit einem stark besetzten Team nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bei einem Erfolg gegen den EVR hätten sie noch die Chance, auf Platz sechs zu springen. Der Play-off-Zug aber ist abgefahren. Insgesamt dürften die Stuttgarter mit dieser Saison nicht zufrieden sein.

Anders die Ravensburger: Das Regionalligateam hat nach jahrelanger Aufbauarbeit das Ziel Play-offs erreicht. Bei einem Punktgewinn in Stuttgart hätte der EVR sogar Platz zwei sicher. Verliert Ravensburg in regulärer Spielzeit, muss man am Sonntag auf das Spiel des SC Bietigheim gegen EKU Mannheim achten. Die Bietigheimer hätten noch die Chance, den EVR von Platz zwei zu verdrängen, müssten aber neben drei Punkten auch 23 Tore aufholen.

Gegenwärtig die wahrscheinlichste Konstellation ist also, dass Ravensburg mit Heimrecht im Halbfinale auf Titelverteidiger Bietigheim trifft. Das erste Play-off-Spiel wäre in diesem Falle am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr in der Ravensburger Eissporthalle.

Allerdings ist auch Bietigheim als Gegner noch nicht sicher. Mit jeweils nur einem Punkt Distanz zueinander liegen die Eisbären Heilbronn, die Baden Rhinos Hügelsheim und der EC Eppelheim hinter Bietigheim. Heilbronn könnte bei einem Erfolg zu Hause gegen Eppelheim aus eigener Kraft Platz vier halten. Gewinnen die Heidelberger Vorstädter, bräuchten sie wiederum im Spiel Zweibrücken gegen Hügelsheim Schützenhilfe der Pfälzer. Gewinnt nämlich in diesem Falle Hügelsheim, wären die Baden Rhinos doch noch in den Play-offs.

Welches Rechenexempel auch immer aufgehen wird, der EVR wird auf jeden Fall eine Play-off-Begegnung austragen. Karten wird es laut Mitteilung an den Abendkassen geben. Die Preise bleiben gegenüber der Hauptrunde unverändert: fünf Euro für Nichtmitglieder, drei Euro für Mitglieder, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei. Damit will der EVR vor allem für Familien den Besuch attraktiv machen.