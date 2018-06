EV Ravensburg bleibt am Wochenende ohne Punkte

Die U-19-Eishockeyspieler des EV Ravensburg haben in der Deutschen Nachwuchsliga 2 am Wochenende zwei Niederlagen kassiert. Der EVR verlor in Heilbronn und beim SC Riessersee. Die Ravensburger Schüler haben dagegen in der Bundesliga einen Sieg in Schwenningen gefeiert.

Zwei Spieler gesperrt, einer verletzt, drei weitere beruflich unabkömmlich – für den EVR stand in der DNL 2 die Reise nach Heilbronn von Anfang an unter keinem guten Stern. Dennoch wäre mehr drin gewesen als die 0:3-Niederlage. Durch Treffer in der fünften und 14. Minute lag Heilbronn nach dem ersten Drittel mit 2:0 vorne. Im zweiten Abschnitt vergab Jon Jäger einen Penalty in der 30. Minute. In der 34. Minute sorgte Heilbronn mit dem 3:0 bereits für die Vorentscheidung.

Beim SC Riessersee trat der EVR tags darauf wieder mit drei kompletten Reihen an. Die Führung der Gastgeber aus der zehnten Minute glich Julian Tischendorf in der 15. Minute aus. Marvin Wucher und Michael Wirz hatten den Treffer vorbereitet. 14 Sekunden vor der Sirene schlugen die Garmischer jedoch mit dem 2:1 zurück. In der 44. Minute erhöhten sie auf 3:1. Dann aber wanderte ein SCR-Spieler nach dem anderen auf die Strafbank. Sechsmal spielte Ravensburg in Überzahl, blieb aber torlos. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff lag die Scheibe zwar im Tor des SC Riessersee. Doch aus für die Ravensburger Seite unerfindlichen Gründen erkannte der Schiedsrichter den Treffer nicht an. Der EVR nahm in den Schlussminuten den Torhüter vom Eis. Doch ein Empty-Net-Goal der Garmischer brachte mit dem 4:1 die Entscheidung.

Die Schüler des EV Ravensburg kommen in der Bundesliga dagegen immer besser in Schwung. Mit einem 4:3 nach Penaltyschießen sorgten sie in Schwenningen für eine faustdicke Überraschung. Sie stürzten damit den bisherigen Tabellenführer der Gruppe C und setzen sich selbst im Mittelfeld fest.

1:0 nach fünf Minuten, 2:0 nach elf Minuten – für Schwenningen lief zum Auftakt alles nach Plan. Dann aber setzte Maximilian Hops in der 13. Minute mit dem Anschlusstreffer auf Vorlage von Leon Dalldush ein erstes Ausrufezeichen aus Ravensburger Sicht. Im zweiten Drittel kippte das Spiel. Dalldush erzielte auf Vorlage von Hops und Justin Volek in Überzahl den Ausgleich. Die gleiche Reihe sorgte in der 37. Minute sogar für die EVR-Führung. Diesmal war Volek der Torschütze. Lange Zeit schien es so, als könnten die Oberschwaben sogar drei Punkte mit nach Hause nehmen. Doch in der 58. Minute kam Schwenningen doch noch zum späten Ausgleich. Im Penaltyschießen verwandelte Leon Dalldush den entscheidenden Strafschuss zum Ravensburger Sieg.

Knaben mit Sieg und Niederlage: Einer unnötigen Niederlage gegen den EV Füssen haben die Knaben des EV Ravensburg eine Galavorstellung gegen den Tabellenführer Kaufbeuren in der Bayernliga folgen lassen. Gegen Füssen lag der EVR durch zwei Treffer von Justin Volek und ein Tor von Corvin Wucher nach dem ersten Drittel mit 3:1 vorn. Im zweiten Drittel glich Füssen aus, zu Beginn des dritten Drittels führte Füssen mit 5:3 – am Ende stand es 7:4. Kaufbeuren gingen in Führung, Robin Böhm glich für den EVR aus. Justin Volek (2) und Corvin Wucher erhöhten auf 4:1. Kaufbeuren kam auf 3:4 heran, ehe Volek ins leere Tor traf.

Damen: Die EVR Lady Crax haben ihr erstes Saisonspiel in Hügelsheim 1:3 verloren. In der 44. Minute erzielte Mandy Dibowski mit dem 1:2 den einzigen EVR-Treffer.