EV Ravensburg bekommt erstmals drei Sterne

Der EV Ravensburg hat bei der Zertifizierung seiner Jugendarbeit durch den Deutschen Eishockeybund (DEB) erstmals drei Sterne erreicht. „Wir haben damit das Ziel unserer Arbeit in den letzten vier Jahren erreicht“, freut sich EVR-Vorsitzender Winfried Leiprecht. Mehr als drei Sterne sind im Fünf-Sterne-Konzept des DEB mit nur einer Eisfläche allerdings nicht drin. Für die Ravensburger gilt es deshalb zunächst, das Niveau zu halten.

Im vergangenen Jahr hatte der EVR nur zwei Sterne erreicht. Dass nun doch einer dazugekommen ist, liegt an einer Verschiebung von Eiszeiten. Der EVR hatte in der Saison 2018/19 auch am Freitag und damit erstmals an fünf Wochentagen mindestens zwei Stunden Trainingseiszeiten zur Verfügung. Damit hat der Verein in der Kategorie „Umfeld“ 87 Prozent der möglichen Punkte erreicht und die Kriterien des DEB für die Zertifizierung erfüllt. Besonders stolz sind die Ravensburger, dass sie in der Kategorie „Start“ alle möglichen Punkte geholt und diesen Stern mit 100 Prozent bekommen haben. Der EVR-Vorstand sieht dies als „hervorragendes Zeugnis für das Team der Laufschule und die Trainer um Headcoach Alexander Rusch, die sich um die Altersklassen U7 bis U11 kümmern“, meint Leiprecht. In der U13 und U15 haben die Ravensburger 87 Prozent der Punkte geholt. Damit wurden auch die für den dritten Stern geforderten 80 Prozent übertroffen.

Keine Chance auf die DEB-Sterne hat der EVR dagegen mit nur 47 Prozent in der U17 und mit nur 34 Prozent in der U20. „Mit dem Potenzial, das wir im Ravensburger Eishockey haben, könnten wir nach entsprechender Aufbauarbeit auch diese beiden Kategorien packen“, meint Leiprecht. Die geforderten Rahmenbedingungen wie ein breit gefächertes Schulangebot am Ort und die Möglichkeit, eine Internatsunterbringung anzubieten, wären gegeben oder organisierbar. Es fehlen allerdings die Eiszeiten. Gute zwölf Stunden mehr Trainingszeit in der Woche wären notwendig, um das DEB-Konzept im vollen Umfang zu erfüllen. Mit nur einer Fläche ist dies unrealistisch.

Der EVR hat 2018/19 von 193 möglichen Punkten 129 erreicht. Damit haben die Ravensburger herausgeholt, was möglich war. Doch bedeutet dies unter den DEL2-Standorten nur Rang elf von 14. Etliche Oberligisten sind mittlerweile an Ravensburg vorbeigezogen. „Für uns bedeutet dies, nicht nachzulassen in unseren Bemühungen, die Rahmenbedingungen in Ravensburg zu verbessern“, sagt Leiprecht.