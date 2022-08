Europameisterin mit EM-Rekord

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich zwei Medaillen errang die Sportschützin Lisa Müller vom SV Berg bei den Europameisterschaften vom 25. bis 29. Juli in Zagreb in der Königsdisziplin 300-Meter Gewehrwettbewerb Dreistellung. Im Einzel konnte sie zum dritten Male ihre Einzelstellung in der Disziplin Großkaliber 3-Stellung als Europameisterin mit Europarekord mit 583 Ringen sicherstellen. Sie gewinnt Gold vor der Schwedin Åhlin Elin mit 582 Ringen und der Finnin Viljanen Henna mit 579 Ringen. Platz 4 erzielte ihre Mannschaftskameradin Anna-Lena Geuther mit 578 Ringen.

Mit der Dritten im Bunde, Veronique Münster, unterlag die Frauenmannschaft des DSB im Gold-Medail-Match den Damen aus der Schweiz und holte sich den Vize-Europameister-Titel. Das Team aus Polen erzielte Bronze-Medail-Match gegen Estonia.

In derselben Aufstellung ist das DSB-Team mit Lisa Müller für die diesjährigen Weltmeisterschaften in Kairo Oktober 2022 aufgestellt.