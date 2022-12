Eurojackpot-Spieler aus dem KreisRavensburg gewinnt über 600.000 Euro

Geldsegen in der Vorweihnachtszeit: Ein Glückspilz aus dem Kreis Ravensburg hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag, 6. Dezember, mehr als 600.000 Euro gewonnen. 8, 12, 37, 44 und 47 sowie die Eurozahl 7 – mit diesen Zahlen auf der Spielquittung gewann die Tipperin oder der Tipper aus dem Kreis Ravensburg genau 629.024,20 Euro. Nur die zweite Eurozahl 10 fehlte, um den Millionen-Jackpot zu knacken.

Den Tipp gab der Glückspilz in einer Annahmestelle am westlichen Rand des Landkreises ab. Um den Gewinn zu erhalten, ist jetzt die gültige Spielquittung entscheidend. Diese kann die Besitzerin oder der Besitzer in jeder Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen. Bei der nächsten Eurojackpot-Ziehung am Freitag, 9. Dezember, liegen rund 75 Millionen Euro im Jackpot.