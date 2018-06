ESV-Kegler starten in die neue Bundesliga-Saison

Die Kegel-Bundesliga startet am Samstag, 8. September, in ihre neue Saison. Die Anzahl der Mannschaften wurde vor der Runde von zehn auf zwölf aufgestockt. Der ESV Ravensburg startet dabei mit einer völlig neu formierten Mannschaft und wird von Beginn an um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Weil der ESV Ravensburg im Frühjahr einen Insolvenzantrag stellen musste und die sportliche Zukunft des ESV zunächst unklar war, verließen einige Spieler den Verein. Der langjährige Kapitän Reiner Buschow wechselte zum Ligakonkurrenten KC Schwabsberg, die Brüder Darko und Zdravko Lotina gingen zurück zu ihrem Heimatverein SF Friedrichshafen in die Regionalliga, für den nun auch Andreas Steinke und Tino Gutierrez kegeln. Zudem musste der ESV den beruflich bedingten Wechsel von Markus Baumgartner in seine Vorarlberger Heimat (SKC Dornbirn) verkraften.

Nachdem der Insolvenzverwalter des ESV „grünes Licht“ für einen Start des ESV in der Bundesliga gegeben hat, vermeldet der Club weitere positive Nachrichten. Mit Ralf Ruckgaber konnte der zuletzt vakante Trainerposten neu besetzt werden. Der 46-jährige Diplom-Ingenieur stammt aus Blaustein und war beim dortigen TSV über viele Jahre als Jugendtrainer äußerst erfolgreich (2003 Deutscher Meister mit der Blausteiner Jugend). In den letzten beiden Jahren trainierte er die beiden, ebenfalls in der Nähe von Blaustein wohnhaften, Ravensburger Michael und Matthias Reiter. Als diese nun im Auftrag des Vereins bei Ruckgaber wegen des Trainerjobs beim ESV anfragten, zögerte er keine Sekunde und sagte Ravensburg zu: „Für mich kam es nicht infrage zu sagen, da gibt es finanziell nichts zu holen. Meine Intention war eh noch nie, mit dem Kegeln ein Zubrot zu verdienen, sondern es war und ist mein Hobby.“

Der designierte neue Kapitän Michael Reiter freut sich über das Engagement Ruckgabers: „Wir freuen uns, mit Ralf Ruckgaber einen Trainer gefunden zu haben, der alles für diese Aufgabe mitbringt und unsere jungen wie auch erfahrenen Spieler weiter entwickeln kann.“ Zu den Aussichten auf die kommende Saison meint er: „Leider mussten wir einige Abgänge verkraften, dennoch können wir stolz sein auf die Spieler, die sich entschieden haben, dem Verein die Treue zu halten. Als Ziel wäre der Klassenerhalt ein Erfolg für uns.“

Neben den Reiter-Brüdern stehen im Kader des ESV die bundesligaerfahrenen Herbert Fäßler und Tobias Müller sowie Hans-Peter Saile, Richard Ballauer und Andreas Kovac, die vergangene Saison noch in der Verbandsligamannschaft des ESV kegelten. Zudem stößt ab Januar Ex-ESVler Volker Sauter zum Team hinzu, der nach einer beruflichen Pause wieder voll angreifen will.

Am Samstag um 14 Uhr gastiert das Team von Ralf Ruckgaber zum Saisonauftakt beim SKK Viktoria Fürth, dem Achten der vergangenen Saison. (hfä)