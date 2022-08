Essen brennt an – Betrunkener in Gewahrsam

Angebranntes Essen rief am Montag gegen 20 Uhr die Feuerwehr und Polizei in der Ziegelstraße auf den Plan. Eine Anwohnerin hatte den Warnton eines Brandmelders und Brandgeruch aus einer Wohnung wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Nachdem diese mehrmals klingelten und massiv gegen die Türe klopften, öffnete der stark alkoholisierte Bewohner die Tür, wie es im Polizeibericht heißt. Dieser hatte die Situation offensichtlich noch immer nicht erkannt und musste aufgrund seiner Alkoholisierung von den Beamten aus seiner verrauchten Wohnung nach draußen begleitet und gestützt werden. Als Ursache für den starken Rauch konnte angebranntes Essen auf dem Herd und ein eingeschalteter Backofen ausgemacht werden. Während die Wohnung von der Feuerwehr durchgelüftet wurde, konnte der angetrunkene Mann laut Polizeibericht niemanden benennen, der sich in seinem Zustand um ihn kümmert. Er wurde von den Polizisten daher in Gewahrsam genommen und musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann.