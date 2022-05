Eschachs Ziel sind drei Punkte für den Klassenerhalt

Nach der knappen 0:1-Niederlage vor einer Woche beim FV Bad Schussenried wollen die Eschacher in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga zurück auf die Siegerstraße. Der TSV Eschach hat am Sonntag (15 Uhr) den SV Ochsenhausen zu Gast.

Mit der Niederlage in Schussenried hat es der TSV verpasst, sich ein Polster auf den Relegationsplatz zu erarbeiten. „Das war ein gebrauchter Tag“, meint Philipp Meißner rückblickend. „Mehrere Spieler konnten nicht an die Leistung der Wochen davor anknüpfen“, kritisiert der Trainer der Eschacher. „Weil zehn, 15 Prozent gefehlt haben, konnten wir unser Spiel mit dem Ball nicht so aufziehen, wie wir uns das vorgenommen hatten – damit haben wir Schussenried ins Spiel gebracht.“

Diesmal klappte es auch mit dem Toreschießen nicht wie gewünscht. Die Eschacher vergaben vor dem Rückstand mehrere hochkarätige Chancen. Später ließen sie auch die Chance zum möglichen Ausgleich liegen. Meißners Botschaft an die Mannschaft im Dienstagstraining: „Wenn wir konstant und konzentriert arbeiten, gehören wir in die Top 3 der Abstiegsrunde – wenn wir das nicht schaffen, bekommen wir Schwierigkeiten.“

Dass Ochsenhausen den Eschachern durchaus Schwierigkeiten bereiten kann, zeigte die Partie in der Hinrunde: Damals gewann der SVO zu Hause mit 1:0. „Wir wollen gar nicht groß auf den Gegner schauen, sondern unser Spiel machen“, sagt Meißner. „Das Ziel sind drei Punkte für den Klassenerhalt.“ Im Prinzip stehen dem Trainer dafür dieselben Spieler zur Verfügung wie in den vergangenen Wochen. Kleine Fragezeichen stehen allerdings hinter den Einsätzen von Fabian Elshani und Linus Kleb. Elshani konnte am Dienstag nur eine leichte Laufeinheit absolvieren, Kleb hat Oberschenkelbeschwerden. In welcher Aufstellung auch immer – „konzentriertes Arbeiten, schnelles Zwei-Kontakt-Spiel“ will Meißner am Sonntag sehen.

Für den SV Ochsenhausen ist die Partie in Eschach die wohl letzte Chance Richtung Klassenerhalt. Die Ochsenhausener haben schon neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und zudem das viertschlechteste Torverhältnis in der Abstiegsrunde. Im Jahr 2022 weisen die Zeichen für den SVO klar in Richtung Abstieg: In sieben Spielen gab es nur drei Punkte – die stammen vom 3:0-Sieg gegen den SV Weingarten.

Momentan kämpft Ochsenhausens Interimstrainer Michael Kienle zudem mit massiven Personalproblemen: In den ersten beiden Trainingseinheiten dieser Woche standen jeweils nur neun Spieler auf dem Platz.