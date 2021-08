Eschachs Trainer Philipp Meißner fordert mehr Stabilität

4:4 gegen Kehlen, Ausgleich in letzter Minute – es war ein wilder Ritt, den die Eschacher ihrem Publikum am vergangenen Sonntag geboten haben. „Wir haben die Partie gar nicht groß zusammen aufgearbeitet“, meint Trainer Philipp Meißner. „Es geht einfach darum, unsere Fehler zu reduzieren.“ Davon gab´s reichlich im Derby – der Coach will am Sonntag um 15 Uhr gegen den FC Ostrach vor allem im Zweikampfverhalten eine deutliche Verbesserung von seinem Team sehen. „Wir sind ja eigentlich nicht die Schießbude der Liga – auch in der Bezirksliga haben wir gezeigt, dass wir stabil stehen können.“

Acht Gegentore in den ersten beiden Partien sprechen allerdings eine andere Sprache – mehr hat bisher kein Team bekommen. „Wir haben die Fähigkeiten, defensiv sicher zu stehen“, ist sich Meißner dennoch sicher. Der Trainer hat am kommenden Sonntag in der Viererkette auch wieder mehr Alternativen, denn Michael Eitel ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. Dass Eitel sofort auf seiner angestammten Position als Innenverteidiger in die Startelf zurückkehrt, ist allerdings für Meißner keine ausgemachte Sache. „Marius Sauter hat sich gegen Kehlen einen dicken Patzer bei einem der Gegentore geleistet, aber unterm Strich haben beide Innenverteidiger einen guten Job gemacht und Marius hat sich mit seinem Tor Selbstvertrauen zurückgeholt“, ist sich der Trainer sicher. „Gut möglich, dass ich in der Innenverteidigung nichts verändere.“

Manuel Ruess ist eine Option für die Startelf

Auch weiter vorne tun sich wieder andere Optionen auf: „Manuel Ruess hätte ich schon im Spiel gegen Kehlen bringen können“, meint Meißner. Eschachs Spielgestalter plagte sich aber zuletzt mit muskulären Problemen herum. „Da wollten wir kein Risiko gehen.“ Ruess hat in der laufenden Woche aber wieder voll trainiert und ist so eine Option für die Startelf. Bei Offensivmann Max Bröhm, den wie Ruess ebenfalls muskuläre Probleme plagen, ist der Coach weniger optimistisch, dass es am Sonntag zur Rückkehr ins Team reicht: „Der Einsatz von Max bleibt fraglich.“ Vom Gegner FC Ostrach macht er das nicht abhängig, Meißner bleibt seiner Linie treu. Wir beschäftigen uns nicht groß mit dem Gegner“, meint Eschachs Trainer vor dem zweiten Heimspiel in Folge. „Für uns ist es wichtig, dass wir unser eigenes Spiel durchbringen.“