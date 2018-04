Eschachs Rückstand wächst

Der TSV Eschach hat das Abstiegsduell in der Fußball-Landesliga beim Aufsteiger TSV Heimenkirch mit 1:2 verloren. Mit der Niederlage ist der Rückstand der Eschacher auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte angewachsen.

Das Trainerteam schickte dieselbe Startelf wie beim 0:0 gegen den TSV Straßberg auf den Platz. Angeschlagen ging Benedikt Böning in die Partie – er musste in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.

Zunächst schafften es die Eschacher nicht, an die gute Leistung des Spiels gegen Straßberg anzuknüpfen. Eschach hatte in der ersten Halbzeit nur eine gute Möglichkeit, als Stürmer Michael Fäßler den Ball zurücklegte und Außenverteidiger Lucas Böning knapp am Tor vorbeischoss. Ansonsten waren die Heimenkircher das agilere Team. Die Führung durch Tobias Kirchmann fiel zwar durch einen kuriosen Kullerball, über den zwei Eschacher drüber sprangen, sie war aber verdient.

Eschach kam besser aus der Pause und erarbeitete sich den Ausgleich, den der eingewechselte Patrick Kapellen in der 65. Minute für Fäßler auflegte. Die Gäste wollten jetzt mehr, bekamen aber in ihre Drangphase hinein den Ausgleich durch einen Konter – wieder war Kirchmann erfolgreich.

„Heimenkirch ist eine Mannschaft, die nicht mehr allzu viele Punkte holen wird – gegen diese Mannschaft haben wir es verpasst, zu punkten“, meinte ein enttäuschter Eschacher Trainer Stefan Krause nach der Pleite im Kellerduell. „Wir haben zwar noch zehn Spiele – damit ist noch alles drin. Aber der Blick auf die Tabelle zeigt, dass es jetzt sehr schwer wird, die Klasse zu halten.“