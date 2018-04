Eschachs heißer Tanz in den Mai

Der TSV Eschach muss in der Fußball-Landesliga drei Tage nach dem Derbysieg gegen Oberzell schon am Montag wieder ran. Um 19 Uhr steht die Partie beim Abstiegskonkurrenten FC Ostrach an.

„Dass wir das Derby gewonnen haben, hat nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Umfeld für viel positive Stimmung gesorgt“, freut sich Eschachs Trainer Stefan Krause nach dem 2:1 gegen den Nachbarn. „Dieses Spiel hat gezeigt, was eigentlich die Stärke des TSV Eschach ist: das Team.“ Nicht die einzige Erkenntnis: Eine andere ist, dass Erfolg auch ohne feste Größen wie Benedikt Böning und Manuel Ruess in der Anfangself möglich ist. Böning hatte schon vor der Partie in Heimenkirch gesundheitliche Probleme, die immer noch nicht abgeklungen sind. Bei Ruess waren die Trainer offenbar der Meinung, dass die Form nicht stimmt. „Ich glaube, Manuel war selbst überrascht, dass er nicht von Anfang an spielt“, meint Krause. Das wollte Eschachs Edeltechniker auch nicht auf sich sitzen lassen – nach seiner Einwechslung drehte er gewaltig auf und sorgte im Verbund mit dem ebenfalls eingewechselten Florian Locher für den Siegtreffer.

Das war auch der Plan: Die, die regelmäßig im Training sind, sollten die Mannschaft mindestens im Spiel halten – und die Studenten, die nur am Freitag trainieren können, sollten später noch einmal die zweite Welle bringen. „Ist doch schön, wenn ein Matchplan mal komplett aufgeht“, war der Trainer zufrieden. Volle Lotte ins Derby ist das eine, die Sechs-Punkte-Spiele gegen die direkte Konkurrenz das andere. So ein Spiel steht nun in Ostrach auf dem Programm. Krause wähnt sich und sein Team leicht im Vorteil: „Die Ostracher hatten nur einen Tag Pause, wir können ausgeruht und frisch in diese Partie gehen.“ Ob die gleiche Startelf wie gegen Oberzell wieder ran darf, ließ der Trainer offen. Sicher ist wohl, dass auch Benedikt Böning wieder auf der Bank sitzen wird.