Eschachs Abstieg ist besiegelt

Der TSV Eschach muss zurück in die Fußball-Bezirksliga. Das steht nach der 1:4-Niederlage beim TSV Straßberg endgültig fest.

Thomas Reutlinger, Florian Locher und Michael Eitel verletzt, Christoph Halder arbeitsbedingt verhindert, Patrick Kapellen im Urlaub – im Vergleich zum Spiel in Kehlen musste Eschachs Trainerteam die Mannschaft gewaltig umkrempeln. Eschach reiste mit drei Spielern aus der zweiten Mannschaft an. Weil zudem Manuel Ruess und Tobias Weiß angeschlagen in die Partie gingen, waren die Vorzeichen für das Duell in Straßberg alles andere als optimal.

Das letzte Fünkchen Hoffnung war schnell nur noch eine minimale Sparflamme: In der fünften Minute brachte Straßbergs Offensive einen langen Ball unter Kontrolle – „und dann haben sie uns einfach gut ausgespielt“, musste Eschachs Trainer Stefan Krause anerkennen. Raffael Keinath schloss zum 1:0 für die Strassberger ab. Ein früher Rückstand – nicht zum ersten Mal lähmte das die Eschacher. „Die guten Spiele haben wir gemacht, wenn wir in Führung gegangen sind“, meinte Krause und vermisste einmal mehr bei seinem Team den unbedingten Willen, die Partie zu drehen. „Es war nicht zu sehen, dass wir das Team waren, bei dem es um alles ging.“

Benedikt Böning hatte in der 13. Minute die große Chance zum Ausgleich, als er einen schlechten Rückpass der Straßberger zum Torwart erlief. Aber beim Versuch, Torwart Christopher Kleiner zu umspielen, rutschte Böning weg – der Rasen war noch nass von einem Regenschauer, der kurz vor der Partie niedergegangen war. „Das war sinnbildlich für unsere aktuelle Situation“, sagte Krause. Benedikt Böning schoss seine Mannschaft dann aber doch noch zum Ausgleich: Als Kleiner einen 30-Meter-Schuss von Weiß nicht festhalten konnte, war der Stürmer zur Stelle und staubte zum 1:1 ab. Damit hatten die Eschacher ihr Pulver aber verschossen: „In Halbzeit zwei hatten wir nur noch eine Torchance“, berichtet der Trainer.

Straßberg war die bessere Mannschaft und ging kurz nach der Pause verdient in Führung: Ein Ballverlust der Eschacher direkt in die Füße des Gegners, der Pass in die Schnittstelle und Marcel Kosic traf zum 2:1. Fünf Minuten später kam Daniel Holzmann im Duell mit Eschachs Tim Kibler zu Fall – für Trainer Stefan Krause spielte Kibler bei seiner Grätsche zwar klar den Ball, aber der Schiedsrichter gab Strafstoß. Mit dem 3:1 durch Franz Hahn vom Punkt war die Partie entschieden. Als Eschach am Ende der Partie komplett aufmachen musste, kam Straßberg über einen Konter noch zum 4:1 – wieder war Hahn der Torschütze.

Krauses Fazit fällt nüchtern aus: „Wenn du aus den letzten acht Spielen gegen direkte Gegner aus dem Tabellenkeller nur zwei Punkte holst, kann das nicht positiv ausgehen.“ Die laufende Woche ist der Analyse gewidmet: „Wir müssen jetzt in Ruhe aufarbeiten, ob das ein qualitatives Problem war oder ob dauerhaft ein paar Prozentpunkte gefehlt haben.“