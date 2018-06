Eschacher Straßen werden saniert

340 000 Euro kann Eschach, Ravensburgs größte Ortschaft, in diesem Jahr in die Sanierung ihrer Straßen investieren. Dies hat der Ortschaftsrat am Dienstag einstimmig beschlossen. Der Gesamtgemeinderat wird am kommenden Montag das letzte Wort haben.

Im vergangenen Jahr waren erstmals sämtliche Straßen der Ortschaft auf ihren Zustand hin unter die Lupe genommen und auf eine Prioritätenliste gesetzt worden. Anhand dieser Liste werden die Sanierungsarbeiten in Angriff genommen. Im Bereich der Bushaltestellen soll schrittweise die barrierefreie Umgestaltung erfolgen. Es handelt sich um die Haltestellen „Weinberg“ (beidseitig) im Ortsteil Weingartshof und „Gebziostraße“ (beidseitig) im Ortsteil Weißenau. Am „Weinberg“ werden außerdem taktile Leitstreifen für sehbehinderte Menschen angebracht. Die Haltestelle „Gebizostraße“ muss stadteinwärts allerdings um 20 Meter verlegt werden, um behindertengerecht ausgebaut werden zu können. Folgende Straßen sollen in diesem Jahr saniert werden: die Waldstraße im Ortsteil Sickenried, die Weingartshofer Straße im Ortsteil Weißenau (Teilsanierung des Gehweges), die Gemeindeverbindungsstraße Fidazhofen-Strietach (Weiterführung der Bankettsanierung). Die Bauarbeiten sollen bis Ende März vergeben werden; durchgeführt werden sie zwischen April und November, wie aus der Sitzungsvorlage der Ortsverwaltung hervorgeht. (pe)