Eschacher hoffen auf eine Wiederholung

Der TSV Eschach hat am Sonntag um 15 Uhr den FC Ostrach zu Gast. Im Kellerduell der Fußball-Landesliga würden die Eschacher zu gerne den Erfolg von vor vier Wochen gegen denselben Gegner wiederholen.

Der 3:0-Sieg in Ostrach am 30. April war der letzte Dreier des TSV Eschach. „Es haben nicht allzu viele Mannschaften in Ostrach gewonnen“, sagt Eschach Trainer Stefan Krause – und kann den Sieg doch einordnen: „Die Ostracher haben zwei Tage davor eine tolle Leistung gegen Friedrichshafen gezeigt. Mit nur einem Tag Pause waren sie in der zweiten Halbzeit einfach platt.“

Platt war auch Krause, als er die Leistung seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag beim 0:3 bei der TSG Ehingen gesehen hat. „Wenn wir gewonnen hätten, wäre Ehingen wohl abgestiegen gewesen“, beschreibt der Coach die Chance, die sein Team im Kellerduell verpasst hat. „Richtig weiß ich auch nicht, was da los war“, meint er. „Man hat überhaupt nicht gesehen, dass wir im Abstiegskampf stecken.“ Auf Kampf hat Krause vergeblich gehofft: „Am Ende hatten wir eine Gelbe Karte wegen Trikotziehens. Nicht, dass ich reihenweise Foulspiele fordern würde, aber wenn man sich gegen den drohenden Abstieg stemmt, muss das anders aussehen.“ Was der Trainer ebenfalls vermisst hat, war die Kommunikation auf dem Platz: „Da war fast nichts“, ärgert er sich über einen weitgehend leblosen Auftritt, bei dem auch die nicht vorangingen, auf die die Mannschaft in so einer Situation bauen können sollte: „Von Spielern wie Benedikt Böning kam zu wenig.“ Die ernüchternde Bilanz: „Die Ehinger waren über 90 Minuten hinweg die Mannschaft, die dieses Spiel erkennbar gewinnen wollte.“

Was Krause zu schaffen macht, sind die Formschwankungen seines Teams: „Nach dem 1:2 gegen einen schwachen TSV Heimenkirch waren wir eigentlich schon abgestiegen“, erinnert sich der Trainer. „Dann kam eine Leistungsexplosion gegen Oberzell und Ostrach – und wir waren wieder mittendrin.“ Nach der Niederlage der Eschacher im Kellerduell sind die Ehinger wieder zurück im Geschäft und die Eschacher haben die Rote Laterne zurück.

In guter alter Trappatoni-Tradition („Diese Spieler müssen zeigen mich und seine Fans, müssen allein die Spiel gewinnen“) fordert Krause für die Partie gegen Ostrach: „Die Zuschauer müssen sehen können, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die kämpfen will.“ In Sachen Kader kann das Trainerteam am Sonntag bis auf die Dauerverletzten aus dem Vollen schöpfen, besonders in der Innenverteidigung: Tim Kibler ist nach seiner Sperre zurück, sogar Alexander Höss, der häufig beruflich verhindert war, steht für einen Einsatz zur Verfügung.