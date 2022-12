Eschach will gute Phase weiter ausnutzen

Drei Spiele, neun Punkte: Der TSV Eschach hat aktuell in der Fußball-Landesliga einen Lauf und will diesen am Sonntag, 14 Uhr im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Trillfingen fortsetzen. „Wir sollten allerdings die Tabelle aus dem Spiel lassen. Diese ist völlig irrelevant“, warnt Eschachs Trainer Philipp Meißner. Denn die Vergangenheit hätte gezeigt, dass gerade solche Mannschaften im Tabellenkeller durchaus auch für die eine oder andere Überraschung gut sein könnten. Daher schenkt Meißner der Tabelle wenig Beachtung, sondern will den aktuellen Lauf mitnehmen und hofft darauf, dass seine Mannschaft die zuletzt gezeigten Komponenten im letzten Spiel vor der Winterpause nochmals abruft.

Zumindest personell kann Meißner aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den gesperrten Marius Sauter (Gelb-Rote Karte aus der Partie in Straßberg) und den Langzeitverletzten Lucas Böning sind alle Spieler einsatzbereit. „Ich erwarte ein etwas anderes Spiel wie zuletzt gegen Straßberg und Laupheim“, sagt Meißner. „Trillfingen wird weniger für das Spiel machen, aber uns trotzdem alles abverlangen.“ Das heißt: mehr Kampf und von Eschach werden wohl wieder mehr spielerische Elemente gefordert sein.

„Dazu wollen wir natürlich die aktuell gute Phase ausnutzen“, sagt Meißner. Die drei Siege in Folge waren enorm wichtig im Abstiegskampf. „Dadurch haben wir eine gute Basis geschaffen“, sagt der TSV-Trainer. Dazu gelangen die Siege gegen Mannschaften, die teilweise deutlich besser positioniert waren als die Eschacher. „Wir haben uns dieses Glück erarbeitet, nun wollen wir uns nochmal drei Punkte gegen Trillfingen erarbeiten“, sagt Meißner. Die Zeichen stehen gut, denn das Selbstvertrauen ist zurück nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase. Die personelle Lage ist ebenfalls entspannt. Nun fehlen nur noch weitere drei Punkte an diesem Sonntag.