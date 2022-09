Eschach verliert sein Spiel in Heimenkirch

Der TSV Eschach ist am Wochenende in der Fußball-Landesliga ohne Punkte geblieben. Die Eschacher mussten sich am Sonntag mit 0:2 beim TSV Heimenkirch geschlagen geben. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Heimenkirch entwickelte sich ein eher schwaches Fußballspiel.

„Es war viel Kampf und Krampf“, sagte Eschachs Trainer Philipp Meißner. Während es die Gastgeber mit Fernschüssen versuchten, war Meißners Mannschaft vor allem über Konter gefährlich. Die erste Hälfte blieb aber torlos. Nach dem Wechsel änderte sich daran zunächst nichts. Der Spielfluss wurde immer wieder durch kleine Fouls unterbrochen. Nach einer Standardsituation ging Heimenkirch in Führung: Tobias Schuwerk traf per Kopf zum 1:0 (59.).

Die Eschacher Bemühungen um den Ausgleich erhielten einen herben Dämpfer, als Julian Frommherz nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (67.) sah und vom Platz musste. Die Entscheidung fiel wenige Minuten vor dem Ende, als Heimenkirch durch Yilmaz Öczelik auf 2:0 (86.) erhöhte. „Wir wollten natürlich gewinnen“, sagte Meißner, der die Niederlage aber schnell abhakte.