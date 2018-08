Eschach scheitert an Argentals Defensiv-Block

Ernüchterung beim TSV Eschach: Im ersten Heimspiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga hat der Landesligaabsteiger gegen die SG Argental mit 0:2 verloren. Gegen Argentals gut organisierte Defensive fand der TSV kein Mittel.

„Letztlich sind wir selber schuld, das 0:2 geht soweit in Ordnung“, bilanzierte Eschachs Trainer Stefan Krause. Und weiter: „Wir tun uns brutal schwer gegen Mannschaften, die so tief stehen wie Argental heute.“ Die SGA überließ Eschach den Spielaufbau, die Gastgeber erwischten auch einen guten Start. In den ersten zehn Minuten hätte der TSV gut und gerne auch in Führung gehen können. Danach verflachte die Partie, Eschach fand zunehmend weniger Lösungen gegen das Abwehrbollwerk der Gäste. Nach einer halben Stunde hatte auch Argental die ersten guten Chancen, es blieb zur Pause aber beim torlosen Unentschieden. Im zweiten Durchgang brachte ein Foulelfmeter die SG Argental in Führung. Daniele Zamarco verwandelte sicher (60.). Eschach präsentierte sich im Spiel nach vorne zu ungestüm und ungenau, eine Viertelstunde vor Schluss machte die SGA den Deckel drauf: Nach einem Eschacher Ballverlust vollendete Manuel Sauter einen Steilpass zum 2:0-Endstand. „Solche Tage gibt es, heute ist uns einfach nichts gelungen“, meinte Krause. „Wir haben ungefähr nach 20 Minuten den Faden verloren.“