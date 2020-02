Eschach saniert Straßen

In Eschach, Ravensburgs größter Ortschaft, werden in diesem Jahr 430 500 Euro in das Straßensanierungsprogramm investiert. Der Löwenanteil geht in die Sanierung der Birkenstraße, die in zwei Bauabschnitten erfolgen soll. Der erste Abschnitt in diesem Jahr wird mit 170 000 Euro zu Buche schlagen. Der zweite, 250 000 Euro teure Abschnitt soll im Haushaltsjahr 2021 erfolgen.

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen werden auch die Straßenbeleuchtung, der Kanal sowie Wasser- und Stromleitungen erneuert. Zum Sanierungsprogramm 2020 gehört ferner der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle „Adolf Aich in der Schwanenstraße. Wie das Tiefbauamt mitteilt, konnten aufgrund der extremen Auslastung der Tiefbauunternehmen nicht alle für 2019 vorgesehenen Maßnahmen ausgeführt werden. Diese sollen nun im Frühjahr 2020 realisiert werden. Es betrifft den Weinbergweg in Weingartshof, die Gornhofener Straße in Obereschach und die Gemeindeverbindungsstrraße Fidazhofen-Strietach.