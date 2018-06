Eschach muss sich den A-Junioren beugen

Das neue Trainerduo des TSV Eschach, Stefan Krause und Furat Yenidogan, ist mit einer Niederlage im ersten Testspiel in die neue Aufgabe gestartet. Am Samstag unterlag der Fußball-Landesligist der U 19 des FV Ravensburg mit 1:3. Bei den Eschachern machten sich die schweren Knochen und die vielen Ausfälle bemerkbar.

„Wir haben gerade unsere zweite Trainingswoche beendet, stehen also noch ganz am Anfang“, sagte Krause nach der Niederlage. „Die Jungs müssen noch unsere neue Spielweise verinnerlichen, das braucht einfach Zeit.“ Zudem fehlte eine ganze Reihe wichtiger Spieler. Raphael Baumann und Marcel Heinrich fielen verletzungsbedingt aus, Patrick Abt und Tim Kibler standen krankheitsbedingt genauso wenig zur Verfügung wie etwa Thomas Reutlinger, Pascal Ungemach oder Manuel Ruess. Auch Fabio Frank, Patrick Kapellen und Alexander Höss waren noch nicht wieder dabei.

Dementsprechend musste das Eschacher Trainergespann etwas experimentieren, stellte Tobias Weiß auf die Doppelsechs neben Christoph Halder. „Wir probieren gerade natürlich viel rum. Aber Tobi hat das gut gemacht, er ist sicher auch im zentralen Mittelfeld eine Option“, meinte Krause.

Vorgaben der Trainer gegen den FV waren ein offensiv ausgerichtetes Verteidigen und direkte Kombinationen nach vorne. Etwa 20 Minuten pro Halbzeit machten die Eschacher das gut, dann fehlte ein wenig die Kraft. „Unser Spiel ist ein bisschen laufaufwändiger als bisher, daran müssen sich die Jungs erst gewöhnen“, so Krause. Gerade im Zentrum mit den zwei offensiv ausgerichteten Sechsern fehlte Eschach der Druck, außerdem spielte der TSV sich aus Pressingsituationen zu kompliziert frei, verlagerte das Spiel zu wenig.

U 19 zeigt sich ballsicher

Hinzu kam, dass in der ersten Halbzeit phasenweise die Ordnung der Verteidigung fehlte. So auch beim 0:1, als Moritz Hartmann sich auf links gegen Robin Merz durchsetzte und Thomas König in der Mitte humorlos verwandelte. Dem TSV stand ein Gegner gegenüber, der zwar körperlich unterlegen war, sich aber extrem ballsicher und gut im Pressing präsentierte. Als der FV in Durchgang zwei auf das Pressing verzichtete, kam Eschach auch mit der eigenen Ordnung und dem Spielaufbau besser klar. In der 51. Minute glich Michael Fäßler per Kopf aus. Zwei Ravensburger Konter vollendeten der starke König und Kian Fetic allerdings zum 3:1-Endstand.

„Wir haben erst am Freitag zum ersten Mal trainiert und das heute gut gemacht“, meinte FV-Trainer Gerhard Grünhagel. Doch auch sein Gegenüber Krause war nicht unzufrieden. „Wir haben eben fünfmal die Woche trainiert, das hat man natürlich gemerkt.“ Krause versprach: „Am Mittwoch, beim nächsten Test gegen Salem, wenn sich unsere Personalsituation entspannt, sieht es wieder ganz anders aus.“

TSV Eschach – FV Ravensburg U 19 1:3 (0:1)– Tore: 0:1, 1:2 Thomas König (44., 69.), 1:1 Michael Fäßler (51.), 1:3 Kian Fetic (89.) – TSV: Hagenmaier, L. Böning, Rudorf, Eitel, Merz, Locher (33. D. Weiß), T. Weiß, Halder (86. Rebstock), Reger (77. Schwarz), B. Böning, Fäßler – FV: Eckel (46. Segbers), Aras (56. Gündogdu), Lück, Durus (56. Goodman), Becker, Schnell, Lupfer (46. Beyande), Hartmann, Coskun, König, Fetic.