Eschach holt einen Punkt in Mietingen

Der TSV Eschach ist am Dienstag in der Fußball-Landesliga beim SV Mietingen nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Beim Aufsteiger holten die Eschacher aber zweimal einen Rückstand auf.

Mit 18.30 Uhr eine relativ frühe Anstoßzeit, dazu die verhältnismäßig weite Anfahrt nach Mietingen – der Großteil der Spieler des TSV Eschach war am Dienstag gerade so eine Stunde vor Anpfiff vor Ort. Vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass die Eschacher in Halbzeit eins das Nachsehen hatten und ganz früh in Rückstand gerieten.

Mit der ersten Chance erzielte Mietingen das 1:0: Bei einem Eckball sprangen gleich drei TSV-Spieler unter dem Ball durch. Der fiel Mietingens Ben Rodloff auf das Knie – schon nach zwei Minuten lagen die Eschacher mit 0:1 hinten.

In der gesamten ersten Halbzeit wollte dem TSV nichts so recht gelingen. Patrick Kapellen, der für den verletzten Michael Fäßler ins Team gekommen war, und seine Mannschaftskollegen konnten sich 45 Minuten lang keine nennenswerte Torchance erarbeiten. Ganz anders der SVM, der in Durchgang eins unter anderem einen Lattentreffer hatte.

Das Eschacher Trainerteam brachte zur zweiten Halbzeit Benedikt Böning, der extra vom Studium aus Stuttgart gekommen war. Der Offensivmann kam für den Gelb-verwarnten Robin Merz und war kaum 30 Sekunden auf dem Platz, als Kapellen das 1:1 erzielte. Jetzt hatten die Eschacher ihre stärkste Phase – prompt kassierten sie nach einem Ballverlust im Mittelfeld über einen Konter aber den erneuten Rückstand. Roland Mayer war der Torschütze für den SVM.

Eschach hielt weiter dagegen und verdaute auch einen weiteren Rückschlag, als Florian Locher verletzt vom Platz musste. Für Locher kam Marcel Heinrich – und der bereitete prompt über die rechte Seite den erneuten Ausgleich durch Stürmer Tobias Weiß vor.

Ein Punkt war den Mietingern spürbar zu wenig: In der Schlussphase der Partie drängte der SVM mit Macht auf den Siegtreffer. Die Eschacher Defensive hielt aber stand – eine echte Torchance konnten sich die Hausherren nicht erarbeiten. Auf der anderen Seite spielte aber auch der TSV seine Kontermöglichkeiten nicht konsequent zu Ende.

„Unterm Strich müssen wir mit diesem Punkt zufrieden sein“, meinte TSV-Trainer Stefan Krause. „In Halbzeit eins war Mietingen besser und hatte die klareren Chancen.“ Eschachs Trainer sieht sein Team aber im Aufwärtstrend: „Die Jungs haben nicht aufgegeben, ruhig weitergespielt und zweimal einen Rückstand aufgeholt.“ In der Tabelle reichte der Punkt allerdings gerade mal aus, um einen Platz nach oben zu klettern. Groß Zeit zum Nachdenken über die Tabellensituation haben die Eschacher aber nicht: Am Freitagabend geht es schon weiter mit dem Heimspiel gegen den SV Weingarten.