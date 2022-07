Eschach hält die Klasse – Bad Waldsee ist Meister

Die Damen 30 des TC Bad Waldsee sind in der Württembergliga Meister geworden. Drei Mannschaften hatten am Ende der Saison eine Bilanz von 4:1 Siegen – Bad Waldsee, der TSCH Esslingen sowie der TC 1903 Wangen. Bad Waldsee hat nach dem 9:0-Sieg im letzten Spiel der Saison gegen den SV Bühl aber ein Match mehr gewonnen als Esslingen und ist dadurch Erster. Die Herren 40 des TC Bad Waldsee haben dagegen das letzte Spiel in der Württembergliga beim TC Doggenburg klar mit 1:8 verloren und steigen ab. Jubel gab es beim TSV Eschach.

Ebenfalls den Klassenerhalt verpasst haben die Tennisspielerinnen des TC Ravensburg in der Oberliga. Sie unterlagen am letzten Spieltag bei der zweiten Mannschaft des TC BW Vaihingen-Rohr mit 2:7 und wurden noch vom VfL Sindelfingen auf einen Abstiegsrang verdrängt. Schon vor dem Saisonabschluss hatte festgestanden, dass sowohl der TC Weingarten in der Oberliga der Männer als auch der TC Mochenwangen in der Verbandsliga keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hatten.

Die Herren 30 des TSV Eschach bleiben in der Verbandsliga. Der Aufsteiger gewann am Sonntag zu Hause gegen den TC Blaubeuren mit 6:3, zog noch am TC Donzdorf vorbei und beendet die Saison auf Rang vier. Nach den Einzeln hatte Eschach etwas überraschend mit 4:2 geführt und dann auch noch zwei Doppel gewonnen. Für den Aufsteiger ist der Klassenerhalt ein großer Erfolg.

Oberliga: TC Weingarten – Cannstatter TC 0:9. – Einzel: Benjamin Seifferer – Patrick Prader 2:6, 2:6; Marcus Fackler – Jan Robert Finkbeiner 0:1 Aufgabe Fackler; Holger Bock – Fabian Heinrich 1:6, 2:6; Leon Slauta – Fabian Brugger 3:6, 0:6; Magnus Grewe – Jannik Dettinger 5:7, 6:7; Vitali Slauta – Bautista Nicolas Serrano 0:6, 1:6 – Doppel: Fackler/Bock – Prader/Serrano 0:1 Aufgabe TCW; L. Slauta/Grewe – Heinrich/Brugger 0:1 Aufgabe Weingarten; TCW stellte kein drittes Doppel.

Frauen-Oberliga: TC BW Vaihingen-Rohr II – TC Ravensburg 7:2. – Einzel: Nikoline Gullacksen – Angelina Flachs 4:6, 6:1, 10:7; Vivien Kutacova – Annika Hepp 6:3, 6:1; Anouk Richter – Anne Heim 6:0, 6:3; Jasmin Kling – Sara Erenda 6:1, 6:1; Victoria Kapcia – Lea Erenda 4:6, 0:6; Charlotte Bair – Francesca Parelli 3:6, 4:6 – Doppel: Kutacova/Kapcia – Flachs/Parcelli 4:6, 6:1, 10:5; Gullacksen/Bair – S. Erenda/Öxle 6:3, 6:4; Richter/Kling – Hepp/L. Erenda 6:0, 6:1.

Verbandsliga: TC Erdmannhausen – TC Mochenwangen 9:0. – Einzel: George Botezan – Luca Steinhauser 6:3, 7:6; Henry Tschech – Markus Schorpp 6:1, 6:2; Luca Schondelmaier – Silas Hülsbusch 6:1, 6:0; Dominik Minkus – Odilo Kessler 6:2, 6:3; Tim-Luca Kühnert – Mattia Mauta 3:6, 6:4, 10:7; Moritz Schmidt kampflos, Mochenwangen reiste zur zu fünft an – Doppel: Botezan/Kühnert – Steinhauser/Hülsbusch 6:4, 6:3; Schondelmaier/Minkus – Schorpp/Kessler 6:2, 6:1; Tschech/Schmidt kampflos.

TC Friedrichshafen – TC Ravensburg 6:3. – Einzel: Adam Bronka – Lars Aregger 6:2, 6:4; Jakob Feyen – Levin Til Müller 2:6, 6:2, 12:10; Johannes Ritter – Sergej Schwarz 6:0, 6:0; Elias Lagger – Michel Morgenbesser 6:0, 6:0; Jonas Feyen – Marco Jutz 4:6, 6:1, 8:10; Konstantinos Ramnialis – Maurice Chevalier 6:0, 6:2 – Doppel: Bronka/Ramnialis – Aregger/Müller 1:6, 0:6; Ritter/Lagger – Schwarz/Jutz 2:6, 6:2, 9:11; Feyen/Feyen – Morgenbesser/Chevalier 6:0, 6:2.

Damen 30, Württembergliga: TC Bad Waldsee – SV Bühl 9:0. – Einzel: Jessica Tagliaferri – Steffi Wagner 6:4, 6:4; Nadine Hügel – Tanja Bäurle 6:3, 7:6; Sonia Strongone – Michaela Ruf 6:7, 6:4, 10:3; Carmen Rost – Tonka Mayer 6:2, 6:3; Simone Kibele – Daniela Maier 6:3, 6:0; Christine Schwabe – Mirjam Spehle 6:4, 6:0 – Doppel: Tagliaferri/Hügel – Wagner/Ruf 1:6, 6:2, 10:4; Strongone/Kibele – Bäurle/Mayer 6:2, 6:4; Rost/Schwabe – Lohmüller/Spehle 6:4, 6:0.

Herren 30, Verbandsliga: TSV Eschach – TC Blaubeuren 6:3. – Einzel: Thorsten Kern – Tobias Jäger 6:3, 6:2; Stephan Lehnert – Philipp Kober 1:6, 0:6; Marco Busam – Jochen Schwendemann 6:1, 6:0; Moritz Schell – Sebastian Griesinger 2:6, 2:6; Benjamin Pilz – Luis Vilaseca Engel 4:6, 6:0, 10:3; Ignacio Mancilla – Matthias Bader 6:4, 2:6, 10:7 – Doppel: Kern/Lehnert – Kober/Bader 7:5, 7:5; Busam/Pilz – Schwendemann/Zmroczek 6:4, 6:4; Mancilla/Joos – Griesinger/Engel 3:6, 6:4, 0:10.

Herren 40, Württembergliga: TC Doggenburg – TC Bad Waldsee 8:1. – Einzel: Marc Burgäzi – Thimo Greiner 6:7, 7:6, 10:7; Vasil Slavov – Jürgen Bärtle 6:0, 6:0; Sven Bernhardt – Markus Müller 6:2, 6:0; Patrick Marinoff – Erwin Real 3:6, 6:4, 9:11; Roman Blahnik – Joachim Dehli 5:7, 6:1, 10:3; Matthias Rogowski – Ralf Born 6:0, 6:0 – Doppel: Burgäzi/Bernhardt – Greiner/Bärtle 1:0 Aufgabe Bad Waldsee; Marinoff/Rodloff –Müller/Born 6:3, 6:1; Hofele/Rogowski – Real/Dehli 6:3, 6:4.