Eschach gewinnt Kellerduell in Ostrach

Der TSV Eschach hat mit 3:0 beim FC Ostrach gewonnen. Die Eschacher kommen in der Fußball-Landesliga auf Touren: Im Kellerduell haben sie erstmals unter dem neuen Trainerteam Krause/Yenidogan mehr als zwei Tore geschossen.

Beim TSV Eschach kehrten am Montagabend Florian Locher und Manuel Ruess in die Startelf zurück. Vorgabe vom Trainerteam war es, von Beginn an hohes Tempo zu gehen und so den Vorteil von einem Tag mehr Zeit für Regeneration zu nutzen. Weil sich auch die Ostracher nicht verstecken wollten, entwickelte sich eine Partie, die so gar nichts von einem Abstiegsduell hatte: Keines der beiden Teams igelte sich ein, mit viel Geschwindigkeit ging’s hoch und runter.

Die erste Chance hatten die Eschacher, aber nach einer Viertelstunde hatten die Ostracher ihre beste Phase: Erst köpfte Eugen Michel nach einem Eckball knapp vorbei. Dann war Christian Luib rechts durch, aber Michael Eisele verfehlte mit einer Direktabnahme das Tor. Es dauerte gut zehn Minuten, bis die Eschacher Defensive den FCO wieder in den Griff bekam – die Schlussphase der ersten Halbzeit gehörte dann den Gästen. Nach Vorarbeit über rechts fiel der Ball Locher vor die Füße. Der fackelte aus kurzer Distanz nicht lange – 1:0 für den TSV in der 42. Minute. Nur eine Minute später hatte Michael Fäßler das 2:0 auf dem Fuß, als er nach einer Eckballvariante von Lucas Böning bedient wurde, aber an Ostrachs Torwart Thomas Löffler scheiterte. Wieder eine Minute später stand auf der anderen Seite wieder Michel frei, köpfte nach einer Flanke von rechts aber genau Eschachs Keeper Patrick Rebstock in die Arme.

In Halbzeit zwei entschieden die Eschacher das Kellerduell mit einem Doppelschlag für sich. Erst hatte Innenverteidiger Tim Kibler in der 66. Minute den richtigen Riecher, als er bei einem Angriff mit nach vorne ging und nach einem schönen Doppelpass mit Ruess zum 2:0 traf. Dann leistete sich die Ostracher Hintermannschaft einen Patzer, den Weiß in der 69. Minute zum 3:0 ausnutzte. Dazwischen hatte Lukas Maier einmal mehr eine große Torchance ausgelassen, als er nach Kopfballvorlage von Michel völlig freistehend das Eschacher Tor nicht traf.

Erst sieben Tore haben die Ostracher in den elf Spielen des Jahres 2018 geschossen – auch gegen Eschach hatten sie einmal mehr enorme Probleme beim Abschluss. Das – und eine gute Leistung der Viererkette – brachte den Eschachern einen Zu-Null-Sieg und Trainer Stefan Krause die Erkenntnis: „Wir haben zwar jetzt mit Berg ein ganz schweres Auswärtsspiel, aber wir sind wieder mittendrin.“ Der TSV ist punktgleich mit dem FV Ravensburg II.