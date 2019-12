Eschach geht als Führender in die Winterpause

Tabellenführer TSV Eschach hat in der Fußball-Bezirksliga das Fupa-Spiel der Woche beim Schlusslicht SG Argental klar mit 4:0 gewonnen. Auch der punktgleiche Zweite SV Beuren gab sich am letzten Spieltag des Jahres keine Blöße und besiegte zu Hause den TSV Meckenbeuren mit 2:1. Der SV Achberg rettete sich spät zu einem 2:2 gegen die SG Kißlegg.

Der TSV Eschach tat sich schwer bei der SG Argental, setzte aber früh ein Ausrufezeichen. Nur vier Minuten waren gespielt, da brachte David Sprenger den TSV in Führung. „Argental hat aufopferungsvoll gekämpft“, lobte Eschachs Trainer Philipp Meißner. „Aber wir sind ruhig geblieben und haben Vertrauen in unsere eigenen Stärken.“ Nach der Pause nahm der Sieg deutlichere Konturen an. Max Bröhm (46.) und Florian Locher (50.) schraubten das Ergebnis auf 3:0 hoch. „Danach war der Wille des Gegners gebrochen“, sagte Meißner. Für das 4:0 sorgte Sebastian Sprenger zwei Minuten vor dem Ende. „Eschach war wahnsinnig effektiv“, sagte Argentals Trainer Bruno Müller.

Der TSV Heimenkirch gewann gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach mit 3:0. „Es war trotz klarem Ergebnis eine ganz harte Nuss“, sagte TSV-Trainer Fredy Huckenbeck. Maierhöfen gestaltete eine Halbzeit lang das Spiel ausgeglichen. „Der SV hat gut verteidigt und mit Kontern Nadelstiche gesetzt“, sagte Huckenbeck. Doch mit zunehmender Dauer schaffte es der TSV immer öfter, hinter die gegnerische Abwehr zu gelangen, was in der 52. Minute zu einem Handelfmeter führte, den Tobias Schuwerk zum 1:0 verwandelte. Als Schuwerk zwölf Minuten später das 2:0 nachlegte, war das Spiel gelaufen. Für den 3:0-Endstand sorgte Michael Schiegg (82.).

Der TSV Meckenbeuren gehört nicht gerade zu den auswärtsstärksten Mannschaften der Liga, trotzdem hatte der SV Beuren beim 2:1 mehr Mühe als erwartet. Trotz vieler Möglichkeiten gelang Beuren erst nach der Pause die Führung. Nach einem Eckball landete der Ball am Pfosten, Chris Karrer staubte ab zum 1:0. Spannend wurde es, als Patrik Müller in der Schlussphase nach einer Flanke aus dem Halbfeld zum 1:1 (87.) einköpfte. Aus dem Anstoß heraus gelang Sascha Hecht aber der 2:1-Siegtreffer.

Mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Leutkirch verabschiedete sich der SV Oberzell in die Pause. Marvin Ringer brachte den FC kurz vor der Pause in Führung. „Die Halbzeitansprache zeigte schnell Wirkung“, meinte Oberzells Trainer Thomas Gadek. Eine Flanke von Florian Lotthammer verwertete Felix Tremmel zum 1:1 (48.). Es folgte ein offener Schlagabtausch. „Unsere Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig, das hat uns das Genick gebrochen“, sagte Leutkirchs Trainer Patrick Straub. Nach dem 2:1 von Niklas Schlegel (65.) hatte der FC nichts mehr entgegenzusetzen.

Mit 5:1 besiegte der SV Mochenwangen die TSG Bad Wurzach. Mit einem Hattrick besorgte Andreas Spieß eine beruhigende 3:0-Führung. Nach der Pause verkürzte Nicolas Linge per Strafstoß auf 1:3, doch Ergün Kale stellte mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Der eingewechselte Samuel Kaplan machte mit dem 5:1 einen Haken an die Partie. 4:3 gewann der SV Kressbronn beim SV Seibranz.

Den TSV Ratzenried, bis dahin zu Hause ungeschlagen, hat es doch noch erwischt. Die Mannschaft von Trainer Markus Steidle unterlag dem SV Fronhofen mit 0:1. „Für uns ist das natürlich kein idealer Abschluss“, ärgerte sich Steidle, „die Niederlage war unnötig.“ Bei beiden Mannschaften machte sich die lange Hinrunde bemerkbar. Nach einem Ballverlust des TSV schaltete Fronhofen einmal schnell um, eine Flanke auf den langen Pfosten beförderte Marco Schmidt über die eigene Torlinie (65.).

Der VfL Brochenzell besiegte den SV Bergatreute mit 3:1 und hat die Abstiegsplätze verlassen. Die Mannschaft von Trainer Rolf Weiland verdrängte Maierhöfen-Grünenbach vom Relegationsplatz. Jörg Baumann sorgte für die Pausenführung (28.), Markus Milbradt (51.) und Maximilian Konrad (57.) erhöhten auf 3:0. Tobias Peter gelang zwei Minuten vor dem Ende noch das 1:3. „Ziel erreicht, verdienter Sieg“, meinte VfL-Trainer Rolf Weiland.

2:2 endete das Kellerduell zwischen dem SV Achberg und der SG Kißlegg. Zweimal ging Kißlegg in Führung, zweimal glich Achberg aus. Das 1:0 (12.) durch Jonas Thanner egaliserte Fabian Jörg (14.). Nach erneuter Führung (83.) durch Lucas Müllerschön rettete Niklas Vogler den Achbergern spät noch einen Punkt (90.). „Kißlegg hat seine Chancen eiskalt ausgenutzt“, sagte ein enttäuschter Achberger Trainer Michael Riechel. „Wir müssen im Frühjahr den richtigen Schalter finden und umlegen“, meinte Kißleggs Mario Ullrich.