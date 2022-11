Eschach erwartet eine ganz schwierige Aufgabe

Am 17. Spieltag der Fußball-Landesliga reist der TSV Eschach zum Tabellenzweiten FV Olympia Laupheim. Der jüngste Heimsieg soll dem TSV Selbstvertrauen geben für diese ganz schwere Aufgabe. Den Laupheimern und den anderen Teams an der Tabellenspitze ist der FV Ravensburg II inzwischen wieder auf den Fersen. Die Siegesserie der U23 soll auch im Heimspiel gegen Dotternhausen halten. Oberzell trifft im Kellerduell auf den TSV Nusplingen.

FV Olympia Laupheim – TSV Eschach (Sa., 14 Uhr): Auf den TSV Eschach wartet mit der Auswärtspartie in Laupheim eine schwierige Aufgabe. Denn der FV Olympia ist aktuell Tabellenzweiter. Allerdings haben die Eschacher mit ihrem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Riedlingen am vergangenen Wochenende auch wieder etwas Selbstvertrauen getankt. „Das war ein wichtiger Sieg, um den Anschluss zu halten“, sagte anschließend Eschachs Trainer Philipp Meißner. Da wäre es natürlich gut, nun nachzulegen im Abstiegskampf. Meißner wird auch gegen Laupheim auf die gegen Riedlingen gezeigten Tugenden hoffen. „Die Tore waren gut herausgespielt“, sagte er, dazu stimmte der Einsatz und die Moral seiner Mannschaft. (tis)

FV Ravensburg II – SV Dotternhausen (Sa., 14 Uhr, Kunstrasen TSB Ravensburg): Heimlich, still und leise haben sich die Ravensburger in der Landesliga wieder auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze gebracht. Nach vier Siegen in Folge hat die U23 des FV als Siebter nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellendritten TSV Straßberg. Auf den Zweiten FV Olympia Laupheim sind es nur zwei Punkte – und auch der Spitzenreiter FV Rot-Weiß Weiler ist nur noch fünf Punkte entfernt. „Wir haben uns spielerisch verbessert, sind ruhiger geworden und wir haben auch wieder die Tore gemacht, die uns davor etwas verloren gegangen waren“, sagt der Spielertrainer Daniel Hörtkorn. Gegen den SV Dotternhausen weichen die Ravensburger wieder auf den Kunstrasen des TSB aus. Personell sieht es beim FV zumindest im Tor besser aus. Weil Kevin Kraus in der ersten Mannschaft zurück im Training ist, steht André Port der U23 wieder zur Verfügung. „Wir haben in den vergangenen Wochen oft ohne Torwart trainieren müssen, das war nicht zufriedenstellend“, meint Hörtkorn. „Dafür haben es die Jungs zuletzt richtig gut gemacht.“ Auch die letzten drei Spiele vor der Winterpause wollen die Ravensburger gewinnen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen“, sagt Hörtkorn. (tk)

TSV Nusplingen – SV Oberzell (Sa., 14.30 Uhr): Wichtiges Spiel für den SV Oberzell. Im Kampf um den Klassenerhalt könnte der SVO mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten auf zwölf Punkte distanzieren. Die Oberzeller müssen den gesperrten David Frank ersetzen – zudem müssen sie sich vor dem eigenen Tor besser anstellen als beim 1:3 zu Hause gegen die TSG Balingen II. (sz)