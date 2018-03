Eschach beendet Heimfluch

Im ersten Spiel nach der Winterpause in der Fußball-Landesliga hat der TSV Eschach seinen ersten Heimsieg geholt. Gegen die TSG Balingen II setzte sich der TSV mit 2:0 durch und stand vor allem in der Defensive sehr diszipliniert. Die Tore erzielten Tim Kibler und Patrick Kapellen.

„Drei Punkte geholt, zu null gespielt – was gibt’s da zu meckern?“, freute sich Trainer Furat Yenidogan. Sein Kollege Stefan Krause ergänzte: „Wir haben gegen den Ball sehr gut gearbeitet, gerade in der ersten Halbzeit.“ Tatsächlich nahmen sich beide Mannschaften in der Defensivarbeit nicht viel. Eschach spielte im 4-2-3-1 mit Manuel Ruess im zentralen offensiven Mittelfeld und Benedikt Böning als einziger Spitze. Der TSV stand stabil, auch die Balinger zeigten ein gutes Pressing. Torchancen waren deshalb Mangelware. Die einzige halbe Chance für Eschach entstand in der 19. Minute, als TSG-Verteidiger Jonas Lang im letzten Moment ein Zuspiel von Tobias Weiß auf Ruess zur Ecke klärte. Auch die Gäste hatten nur eine wirkliche Chance. Nach einer halben Stunde verteidigte Eschach einen Konter über Aleksandar Kurjak und Fabio Pflumm schlecht, Torhüter Dennis Hagenmaier parierte Pflumms Schuss aber. „Wir haben in der ersten Halbzeit den Strafraum nicht gut besetzt“, sagte Krause.

Balingen verpasst die Führung

Das sollte sich in Durchgang zwei ändern, deshalb brachte das TSV-Trainergespann den kopfballstarken Stürmer Patrick Kapellen für Kapitän Patrick Rudorf und stellte auf 4-4-2 um. Den besseren Start erwischte aber die TSG, die zu Beginn der zweiten Halbzeit mehrere gute Chancen hatte. Die beste hatte Kurjak per Kopfball, Pflumm traf kurz darauf aus Abseitsposition. „Wenn Balingen da ein Tor macht, weiß ich nicht, ob wir nochmal zurückkommen“, gab Krause zu. Der TSV überstand die Drangphase der Gäste aber schadlos und kam nach knapp einer Stunde wieder zu eigenen Möglichkeiten. Erst brachte Balingens Lang den Fuß noch in einen Schuss von Tobias Weiß. In der 65. Minute hatte Kapellen die Riesenchance, als er nach traumhafter Flanke von Lucas Böning freistehend per Kopf an TSG-Torwart Daniel Mau scheiterte. Dann ließen bei den Eschachern die Kräfte nach, ihr Spiel wurde ungenauer.

Kibler erzielt das 1:0

Trotzdem ging der Gastgeber in der Schlussviertelstunde in Führung. Nach einem Eckball kam Raphael Baumann zum Schuss und Tim Kibler stocherte den Ball zur Führung über die Linie. Eschach drängte nun aufs zweite Tor, wollte den Sack zumachen – und wurde eine Minute vor Schluss belohnt. Nach Flanke von Tobias Weiß köpfte Kapellen aus kurzer Distanz das 2:0. „Patrick hat das als Einwechselspieler richtig gut gemacht, Marcel Heinrich auch. Wir wussten, dass wir hinten raus nochmal ein bisschen Power brauchen. Sie haben für viel Entlastung gesorgt“, lobte Krause. Eschachs Trainer waren besonders glücklich über das Zu-Null-Spiel. „Es heißt ja immer, dass der Trainer Krause stark auf die Null spielt, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt“, meinte Krause lachend. „Aber wenn du gut gegen den Ball arbeitest, hat es jeder Gegner schwer.“